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Коммерсантъ FM
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Замглавы Минэкономики Торосов сообщил о работе над новым планом по деофшоризации бизнеса

Заместитель министра экономического развития Илья Торосов сообщил, что Минэкономики разрабатывает меры, с помощью которых зарубежные компании могут стать резидентами российского специального административного района (САР), обойдя иностранные запреты. Это позволит создать защитные механизмы для помощи российскому бизнесу, который структурирован через иностранные юрисдикции и контролируемые иностранные компании.

Илья Торосов

Илья Торосов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Илья Торосов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сейчас недостаточно просто принимать решения там, на Западе, и переехать в САР, это просто очень часто невозможно в связи с блокировкой корпоративных решений. Мы думаем, и сейчас такая инициатива лежит на столе, возможность создать компанию, а не переехать»,— сказал Илья Торосов, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (цитата по ТАСС).

Среди новых мер, сообщил господин Торасов, рассматривается возможность отменить требование к листингу ценных бумаг иностранных юридических лиц, разрешив инкорпорировать международные компании в САР, а также увеличить до пяти лет срок исключения международных компаний из иностранного реестра. Одним из условий, отметил замминистра экономики, может стать передача международной компании активов в сумме не менее 800 млн руб. в течение года.

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 21 февраля, поручил правительству разработать меры по ускорению деофшоризации экономики. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 14 апреля. Он предполагает предоставление иностранным юрлицам права создать в порядке инкорпорации хозяйственное общество со статусом международной компании в пределах Калининградской области и Приморского края — на этих территориях действует режим САР.

Основной целью создания САР в 2018 году называлась деофшоризация зарубежных компаний, подконтрольных россиянам и владеющих активами в России. В частности, мера призвана обеспечить работу холдингов в условиях санкций. Илья Торосов уточнил, что разработка нового законопроекта связана с тем, что санкционный режим сохранится надолго.

Лусине Баласян

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