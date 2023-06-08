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Коммерсантъ FM
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Правительство предложит налоговые льготы в рамках деофшоризации

Минэкономики разработало план по деофшоризации бизнеса. Он предполагает налоговые льготы, защиту акционеров, упрощение переезда и донастройку регулирования международных фондов.

С документом ознакомился РБК. Замглавы Минэкономики Илья Торосов заявил изданию, что инициативы «направлены на повышение привлекательности российских специальных административных районов» (САР) в Калининградской области и Приморском крае. Они будут осуществляться через «расширение механизма управления российским лицом, минуя контролируемую иностранную компанию (КИК), судебный порядок раздельной выплаты дивидендов (прибыли) и другие меры».

«Новый набор инициатив позволит решить 90% существующих проблем в корпоративном управлении, и мы рассчитываем на их принятие уже в этом году»,— добавил господин Торосов. Он напомнил, что некоторые меры уже внесены в Госдуму.

Что предлагает министерство в плане по деофшоризации:

  • Налоговое стимулирование перевода активов в российскую юрисдикцию, в частности компенсации бизнесу при разрыве соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. Законопроект, предусматривающий «компенсирующие меры в налоговом законодательстве» для минимизации потерь, планируют внести к середине октября.
  • «Особый налоговый режим» для получения акций с нейтральными налоговыми последствиями. Российские резиденты с активами, которыми они владеют через КИК, смогут без налогов и допусловий оформить на себя право собственности на них. Кроме того, «особый налоговый режим» может также включить расширение льготы по применению нулевой ставки налога на прибыль при реализации активов в российских компаний не только на подсанкционных лиц.
  • Донастройка САР. В частности, может быть введен специальный режим налогообложения личных фондов и изменен налоговый режим международных фондов для исключения двойного налогообложения.
  • Стимулирование перерегистрации бизнеса в САР. Введение механизма непризнания решения иностранных судов, возможность признания принятым решение о редомиляции советом директоров или бенефициарами и другие меры.
  • Защита прав российских акционеров холдинговых компаний. Среди них — разработка механизма раздельной выплаты дивидендов, механизма перевода публичных и непубличных иностранных холдинговых компаний в российскую юрисдикцию, а также расширение механизма восстановления корпоративного управления российскими компаниями, минуя КИК.

Президент Владимир Путин призвал к деофшоризации бизнеса во время послания Федеральному собранию в феврале. Господин Торосов в мае рассказывал, что Минэкономики работает над планом по деофшоризации.

Какие меры ранее предложило министерство — в материале «Ъ» «К "русским офшорам" проложат новый путь».

Леонид Уварчев

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