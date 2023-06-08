Правительство предложит налоговые льготы в рамках деофшоризации

Минэкономики разработало план по деофшоризации бизнеса. Он предполагает налоговые льготы, защиту акционеров, упрощение переезда и донастройку регулирования международных фондов.

С документом ознакомился РБК. Замглавы Минэкономики Илья Торосов заявил изданию, что инициативы «направлены на повышение привлекательности российских специальных административных районов» (САР) в Калининградской области и Приморском крае. Они будут осуществляться через «расширение механизма управления российским лицом, минуя контролируемую иностранную компанию (КИК), судебный порядок раздельной выплаты дивидендов (прибыли) и другие меры».

«Новый набор инициатив позволит решить 90% существующих проблем в корпоративном управлении, и мы рассчитываем на их принятие уже в этом году»,— добавил господин Торосов. Он напомнил, что некоторые меры уже внесены в Госдуму.

Что предлагает министерство в плане по деофшоризации:

Налоговое стимулирование перевода активов в российскую юрисдикцию, в частности компенсации бизнесу при разрыве соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. Законопроект, предусматривающий «компенсирующие меры в налоговом законодательстве» для минимизации потерь, планируют внести к середине октября.

с недружественными странами. Законопроект, предусматривающий «компенсирующие меры в налоговом законодательстве» для минимизации потерь, планируют внести к середине октября. «Особый налоговый режим» для получения акций с нейтральными налоговыми последствиями. Российские резиденты с активами, которыми они владеют через КИК, смогут без налогов и допусловий оформить на себя право собственности на них. Кроме того, «особый налоговый режим» может также включить расширение льготы по применению нулевой ставки налога на прибыль при реализации активов в российских компаний не только на подсанкционных лиц.

для получения акций с нейтральными налоговыми последствиями. Российские резиденты с активами, которыми они владеют через КИК, смогут без налогов и допусловий оформить на себя право собственности на них. Кроме того, «особый налоговый режим» может также включить расширение льготы по применению нулевой ставки налога на прибыль при реализации активов в российских компаний не только на подсанкционных лиц. Донастройка САР . В частности, может быть введен специальный режим налогообложения личных фондов и изменен налоговый режим международных фондов для исключения двойного налогообложения.

. В частности, может быть введен специальный режим налогообложения личных фондов и изменен налоговый режим международных фондов для исключения двойного налогообложения. Стимулирование перерегистрации бизнеса в САР . Введение механизма непризнания решения иностранных судов, возможность признания принятым решение о редомиляции советом директоров или бенефициарами и другие меры.

. Введение механизма непризнания решения иностранных судов, возможность признания принятым решение о редомиляции советом директоров или бенефициарами и другие меры. Защита прав российских акционеров холдинговых компаний. Среди них — разработка механизма раздельной выплаты дивидендов, механизма перевода публичных и непубличных иностранных холдинговых компаний в российскую юрисдикцию, а также расширение механизма восстановления корпоративного управления российскими компаниями, минуя КИК.

Президент Владимир Путин призвал к деофшоризации бизнеса во время послания Федеральному собранию в феврале. Господин Торосов в мае рассказывал, что Минэкономики работает над планом по деофшоризации.

Какие меры ранее предложило министерство — в материале «Ъ» «К "русским офшорам" проложат новый путь».

Леонид Уварчев