Николая Коляду будут судить за нарушение требований антитеррористической безопасности

Силовики составили протокол на худрука «Коляда Театра» Николая Коляду за нарушение требований антитеррористической безопасности. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте». Драматург пояснил, что претензии к нему возникли из-за того, что в театре не проводился инструктаж сотрудников на случай обнаружения подозрительных предметов, а также из-за отсутствия металлоискателя и охраны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Вот где и кому понадобились эти металлоискатели в театрах? У меня откуда деньги на металлоискатели и на охрану?! Все мои объяснения людям в черном вчера и позавчера были бесполезны. Улыбались и — все. Оказывается, несколько дней назад в буфет театра, где-то там на стулья — подложили какой-то пакет, а мы не отреагировали»,— пояснил Коляда.

Драматург пообещал, что все недочеты по антитеррористической защите будут исправлены к 20 июня, когда начнется «Коляда-Plays»

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ранее утвердил план дополнительных мер по обеспечению безопасности в случае террористической опасности. Всего есть три уровня угрозы: повышенный (синий), высокий (желтый) и критический (красный).

За последние две недели силовики Екатеринбурга несколько раз отработали действия в случае опасности. Так, учения проходили около здания законодательного собрания Свердловской области и на спортивных объектах.

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