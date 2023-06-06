Мэр Екатеринбурга утвердил план на случай террористической опасности

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план дополнительных мер по обеспечению безопасности в случае террористической опасности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Всего, согласно документу, есть три уровня угрозы: повышенный (синий), высокий (желтый) и критический (красный).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

При «синем» уровне террористической угрозы власти должны в течение двух часов проверить информацию о возможном теракте, усилить досмотр пассажиров в метро, осмотреть ключевые объекты инфраструктуры, а также проверить места массового скопления граждан.

Во время «желтого» уровня мэрия должна определить безопасные места временного размещения людей и обеспечить их питанием и одеждой. Также необходимо за полтора часа проверить персонал и средства для ликвидации последствий теракта.

В случае «красного» уровня опасности необходимо усилить охрану наиболее вероятных объектов террористической атаки, а также подготовить транспорт для эвакуации людей. В случае введения контртеррористической операции нужно создать пункты временного размещения эвакуированных.

Напомним, в мае губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить антитеррористическую защищенность объектов критической инфраструктуры. Он поручил проверить защищенность всех подведомственных учреждений и провести тренировки по отработке планов дополнительных мер обеспечения безопасности.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте