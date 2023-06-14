В Екатеринбурге два дня будут проходить антитеррористические учения силовиков

В Екатеринбурге в течение двух дней будут проходить антитеррористические учения на территориях Дворца водных видов спорта и Общественного центра Международного фестиваля университетского спорта на ул. Универсиады. Об этом сообщают в telegram-канале Антитеррористической комиссии Свердловской области со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Учения с практическим развертыванием сил и средств оперативной группы начнутся в среду, 14 июня, и завершатся вечером в четверг. «Будут отработаны меры ситуационного реагирования на угрозы террористического характера. Убедительная просьба к жителям и гостям столицы Среднего Урала соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учения. В случае необходимости – оказывать содействие представителям силовых структур»,— отметили в УФСБ.

Напомним, на прошлой неделе в центре Екатеринбурга силовики в касках и со щитами оцепили здание законодательного собрания Свердловской области. В полиции объяснили, что там проходили учения.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ранее утвердил план дополнительных мер по обеспечению безопасности в случае террористической опасности. Всего есть три уровня угрозы: повышенный (синий), высокий (желтый) и критический (красный).

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