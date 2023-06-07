В Екатеринбурге силовики оцепили здание свердловского заксобрания

В центре Екатеринбурга силовики в касках и со щитами оцепили здание законодательного собрания Свердловской области. Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых рассказал «Ъ-Урал», что там проходят учения.

«Правительство области совместно с сотрудниками органов внутренних дел и другими ведомствами проводят плановую тренировку с муниципальными образованиями по действиям в случае осложнения оперативной обстановки на обслуживаемой территории. Это могут быть различные природные катаклизмы, в том числе потопы, пожары, криминальные проявления различного рода», — пояснил полковник Горелых.

Он добавил, что мероприятия еще «в самом разгаре». По их итогам будут сделаны выводы, направленные на устранение возможных проблемных моментов и повышение качества работы в случае реальных ЧП.

Напомним, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ранее утвердил план дополнительных мер по обеспечению безопасности в случае террористической опасности. Всего есть три уровня угрозы: повышенный (синий), высокий (желтый) и критический (красный).

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