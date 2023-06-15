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Коммерсантъ FM
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Промсвязьбанк оперся на оборону

Прибыль выросла вместе с активами

Опорный для ОПК Промсвязьбанк (ПСБ), который с момента начала военных действий на Украине активно расширяет бизнес на «новых территориях», существенно увеличил доходы в 2023 году. Чистая прибыль ПСБ по РСБУ за первый квартал, рассчитанная “Ъ” и подтвержденная банком, оказалась выше, чем годовые результаты до марта 2022 года. По размеру активов банк перешел на четвертое место в России, потеснив Альфа-банк.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Чистая прибыль ПСБ за первый квартал 2023 года по РСБУ составила 24,96 млрд руб. Такой результат следует из опубликованных данных ЦБ чистой прибыли банков, ранжированных по активам, и отчетности самих кредитных организаций. Сам ПСБ отчетность ни за 2022 год, ни за первый квартал 2023 года не раскрывал. Расчетный показатель оказался выше годовой прибыли, которую банк показывал в 2006–2021 годах. В частности, в 2021 году ПСБ получил 22,7 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ.

В банке подтвердили цифры, которые получил “Ъ” на основе расчетов. «ПСБ заработал 25 млрд руб. чистой прибыли за первый квартал 2023 года. Сильный финансовый результат — это преимущественно эффект роста объемов бизнеса при сохранении адекватного уровня затрат и стоимости риска»,— отметили в банке.

Также в ПСБ сообщили, что активы банка на 1 апреля 2023 года достигли 6,3 трлн руб., увеличившись на 70% за последние полтора года.

В результате ПСБ перешел на четвертое место по размеру активов среди российских банков, потеснив Альфа-банк (5,65 трлн руб.). О том, что банк по итогам 2022 года стал пятым по размеру активов, которые достигли почти 5 трлн руб., глава ПСБ Петр Фрадков докладывал президенту РФ Владимиру Путину в январе текущего года.

Как отмечают в банке, «высокая динамика обусловлена масштабированием бизнес-модели универсального банка, включающей как реализацию функции опорного банка для предприятий ОПК, так и развитие корпоративного и розничного сегментов бизнеса, в том числе в Крыму и новых субъектах РФ».

ПСБ с июня 2022 года активно развивает бизнес в ДНР и ЛНР. К июню 2023 года совокупная клиентская база банка в этих двух регионах с учетом присоединения ООО «ПСБ Донецк» и ООО «ПСБ Луганск» (бывшие центральные банки ДНР и ЛНР), а также открытия новых отделений насчитывает более 2,3 млн физических лиц. Число клиентов-юрлиц, работающих с ПСБ, составляет около 70 тыс.

Как отмечает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, темпы роста прибыли банка «значительно превосходят темпы роста активов».

Однако он указывает, что банк по-прежнему не раскрывает отчетность, поэтому достоверно проанализировать драйверы финансового результата нельзя. Вместе с тем господин Беликов считает, что, «как и у многих других крупных банков, положительно на прибыли первого квартала могли сказаться валютная переоценка, меньшие отчисления резервов, а также кумулятивный процентный поток с продолжающего рост кредитного портфеля».

Эксперт уточняет, что «далее динамика финансового результата с должна нормализоваться», а квартальная прибыль — снизиться относительно рекорда начала года. «На это, вероятно, повлияет вызревание кредитов, некоторое замедление выдач, которое может произойти по системе в целом по мере сокращения платежеспособного спроса, и ожидаемый рост стоимости фондирования»,— поясняет господин Беликов.

ПСБ откликнулся на призыв начать работу в Крыму

Кроме того, сдерживающее влияние на результаты работы ПСБ может оказать эффект от консолидации других кредитных организаций, особенно в случае выявления на их балансах активов, требующих дополнительного резервирования. В частности, 1 мая 2023 года ПСБ присоединил ранее переданный ему Минбанк (его финансовые результаты также не раскрывались ни за 2022 год, ни за первый квартал). Кроме того, в конце 2022 года банк приобрел СМП-банк, включая дочерний Мособлбанк (находится в процессе финансового оздоровления, см. “Ъ” от 21 января), однако сроки интеграции по этим активам официально не раскрывались.

Ольга Шерункова

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