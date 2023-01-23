Санация двадцатилетней выдержки

В рамках сделки по продаже СМП-банка Промсвязьбанку (ПСБ) санация Мособлбанка продлится еще на десять лет, до 2042 года. Увеличение сроков равноценно вливанию денег в капитал и экономит средства ПСБ, по предварительным оценкам – порядка 100 млрд руб. Средства, полагают эксперты, требуются на покрытие дефицита капитала Мособлбанка, который мог вырасти в начале прошлого года на фоне падения цен на евробонды, занимавшие существенную часть активов банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О продлении сроков санации Мособлбанка, который был выкуплен ПСБ вместе с СМП-банком (см. «Ъ-Онлайн» от 30 декабря 2022 года), рассказали три источника “Ъ”, знакомые с ситуацией. По словам двух собеседников “Ъ”, оздоровление продлится до 2042 года. До этого времени Мособлбанк останется самостоятельным юрлицом, тогда как СМП-банк может быть интегрирован в ПСБ в течение полутора-двух лет.

В ПСБ не подтвердили, но и не опровергли данную информацию. Там заверили, что сделка «не окажет негативного влияния на регуляторные финансовые показатели банка». «Параметры плана финансового оздоровления Мособлбанка, входящего в группу СМП-банка, учитывают интересы ПСБ. ПСБ имеет большой опыт банковских M&A, участвуя только в тех сделках, условия которых способствуют росту как нашего бизнеса, так и финансовых показателей»,— подчеркнули в ПСБ там. В ЦБ не ответили “Ъ” на запрос. В АСВ отказались от комментариев.

Московский областной банк (Мособлбанк) попал на санацию в 2014 году. С учетом выделенных средств (168,7 млрд руб. несколькими траншами) она вошла в пятерку самых дорогих финансовых оздоровлений на банковском рынке. В последней открытой квартальной отчетности СМП-банка говорится, что в рамках плана санации от марта 2020 года присоединить Мособлбанк планировалось не позднее конца 2031 года.

По сведениям источников “Ъ”, на удлинение сроков санации согласился и ЦБ, хотя «традиционно регулятор в этих вопросах несговорчив». Пролонгация — редкость и «говорит об индивидуальном подходе», считают банкиры. Известные случаи — продление сроков санации банку «Российский капитал» (теперь «Дом.РФ») в 2018 году до 2025 года, завершена досрочно, и в том же году — срока депозита Крайинвестбанку на пять лет.

Удлинение срока — это «единственный бесплатный вариант отработать рост дыры в капитале», говорит один из банкиров, иначе пришлось бы вкладывать дополнительные средства. Согласно последним данным, за первый квартал 2022 года отрицательный капитал Мособлбанка вырос на 83,3 млрд руб. (38,1%), до 218,55 млрд руб. Затем банк не раскрывал информацию.

Теперь полученными на оздоровление под 0,51% годовых средствами можно будет пользоваться дополнительный десяток лет. Это позволит признать разовый доход в отчетности по МСФО, поясняет один из экспертов на банковском рынке. По его оценке, эффект может составить около 103 млрд руб., если исходить из бескупонной доходности десятилетних гособлигаций (10,5% годовых) с учетом ее дисконтирования (доходность займа 0,51% годовых). В отличие от МСФО в отчетности по РСБУ прибыль за пользование средствами будет растянута на весь срок, в течение которого банк сможет заработать процентный доход, пояснил собеседник “Ъ”.

Какие именно операции и активы могли привести к увеличению отрицательного капитала Мособлбанка, без актуальной отчетности выяснить не удалось. Источник “Ъ” в одном из банков допускает, что в марте прошлого года у банка могли возникнуть проблемы из-за падения цен на еврооблигации (впрочем, это было характерно и для всех участников рынка).

Мособлбанк вложил часть денег в евробонды, полученные от АСВ, еще в 2014 году (см. “Ъ” от 13 октября 2014 года). Согласно отчетности по РСБУ, по итогам третьего квартала 2021 года активы банка на сумму около 110 млрд руб. были вложены в облигации нерезидентов, выпущенные SPV-компаниями. Среди них банк называл VTB Eurasia DAC, VEB Finance plc, Gaz Finance Plc., Rusal Capital D.A.C. Еще 12,7 млрд руб. было вложено в облигации банка-нерезидента (страны—члена ОЭСР).

После обвального падения рынка в конце февраля — начале марта прошлого года (см. “Ъ” от 2 марта 2022 года) у банка могла возникнуть открытая валютная позиция (ОВП), то есть обязательства по валютным инструментам превышали валютное обеспечение по ним. Возможно, отмечает один из собеседников “Ъ”, банк принудительно закрыл ОВП, зафиксировав «сильный минус».

Ольга Шерункова