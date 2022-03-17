Президентское послание в Крым

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Стало известно имя федерального игрока, который пополнит ряды крымских банков — им станет Промсвязьбанк (ПСБ). Учитывая оборонный статус и нахождение под полными блокирующими санкциями США и ЕС, которые в данном случае вряд ли будут сняты, такое решение логично. Полуостров все еще привлекателен для банков в силу низкой конкуренции — по экспертным оценкам, обеспечение банковскими услугами там на уровне Северного Кавказа. Однако прихода других попавших под санкции банков ожидать пока вряд ли стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как и предполагал “Ъ”, на состоявшемся 17 марта совещании по Крыму на полуостров настойчиво пригласили бизнес, включая банкиров. Но согласился только ПСБ. По информации “Ъ”, речь идет о полноценном выходе на полуостров с сетью отделений.

Решился на заявление ПСБ только вечером, после того как на совещании президент Владимир Путин прямо заявил, что именно этот банк должен «начать работу в Крыму как можно быстрее и шире». Накануне замминистра экономики Сергей Назаров обратился с письмом к главам десяти банков из числа крупнейших, в том числе попавших под санкции, где предложил рассмотреть возможность выхода в Крым (см. “Ъ” от 17 марта).

Сейчас в Крыму работают четыре банка: специально созданный государственный РНКБ, АКБ «Россия», Генбанк и ЧБРР. Крупнейший из них РНКБ входит в третью десятку по капиталу и активам на конец 2021 года, по данным рейтинга «Интерфакса».

ПСБ — универсальный банк, входит в топ-10 банков РФ по активам и капиталу. Банк имеет статус оборонного. Региональная сеть банка включает около 300 офисов.

В Крыму ждут прихода федерального игрока. Ключевой ограничитель многих проектов в регионе — острый дефицит финансирования, поясняет председатель крымского отделения «Опоры России» Сергей Лапенко. «Действующие здесь банки не в состоянии предложить привлекательные кредитные условия, а инструменты господдержки нередко ограничены в объемах,— уточняет он.— В свою очередь, возможности банков-тяжеловесов, линейка их финансовых продуктов в состоянии запустить или масштабировать практически любой проект».

Можно с уверенностью говорить о том, что дополнительная конкуренция между кредитными организациями позволит получать более качественные финансовые услуги, считает вице-президент, руководитель направления «Пространственное развитие» ЦСР Татьяна Караваева.

«Около двух миллионов человек местных граждан, сотни крупных предприятий и тысячи мелких, а также туристическая отрасль являются лакомым куском в период турбулентности для финансовой отрасли,— добавляет директор департамента по продажам финансовых продуктов и услуг ИК "Вектор Икс" Сергей Звенигородский.— В Крыму слабо представлены автокредиты, ипотека и перекредитование, поэтому насыщение инструментами будет иметь высокий спрос у граждан». По оценкам экспертов, по уровню обеспечения банковскими услугами Крым находится на уровне регионов Северного Кавказа.

Впрочем, для большинства игроков, даже находящихся под санкциями, риски выхода на полуостров пока перевешивают плюсы.

По словам управляющего партнера Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, что касается банков, включенных в перечень SDN, в теории исключение из перечня все еще возможно при условии, например, изменений в структуре владения. «Полагаю, что определенные попытки по выведению попавших под санкции банков будут осуществляться в том числе и в правовом поле»,— говорит он.

Существуют и процедуры выхода из списка SDN, в частности, если перестанут существовать обстоятельства, в связи с которыми были наложены санкции, добавляет руководитель международной практики Vegas Lex Наталия Абцешко. По ее словам, начало осуществления операций в Крыму может продлить период присутствия в списке SDN. По мнению партнера коллегии адвокатов Delcredere Максима Степанчука, сейчас «весь бизнес, не только банки, ждет разрешения сложившейся ситуации, чтобы строить какие-то долгосрочные планы и реализовывать новые комплексные проекты».

Ксения Дементьева