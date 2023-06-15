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Коммерсантъ FM
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СРР прогнозирует рост рынка ЦФА в 2023 году до 100 млрд рублей

Объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) к концу 2023 года дорастет до 100 млрд руб., через год превысит 1 трлн, считает директор по развитию бизнеса компании «Мастерчейн» (ООО «СРР», входит в реестр операторов ЦФА) Сергей Рябов. Он рассказал, что к концу 2022 года выпуск достиг 1 млрд руб., за прошедшие полгода вырос еще на около 3,5 млрд руб., количество эмиссий приближается к 50. По его словам, на этой неделе рынок «умножится».

«Рынок ЦФА в этом календарном году вырастет минимум до 100 млрд руб. … Все будет опять же зависеть от Мосбиржи – если они вольют ликвидность, то можем и до триллиона доскочить. На горизонте года прогнозирую триллион»,— сказал эксперт в ходе дискуссии «Цифровые активы и новые стратегии в бизнесе», организованной «Ъ» в рамках ПМЭФ. Он ожидает 6044611, что Мосбиржа, у которой есть «амбиции стать провайдером ликвидности для всех операторов информационных систем», может начать работать как первый оператор обмена ЦФА между системами.

На вопрос о том, каких новых тенденций он ожидает на рынке в ближайшие полгода-год, эксперт также ответил, что не исключает введение экспериментального правового режима по трансграничным расчетам с применением ЦФА.

Управляющий директор, директор лаборатории блокчейн «Сбербанка» Александр Нам рассказал, что в перспективе с увеличением количества участников рынка на нем может возникнуть необходимость в стандартизации. Клиенты, по его словам, начнут пользоваться разными площадками, в связи с чем возникнет вопрос технологической совместимости, интероперабельности систем. Кроме того, эксперт считает возможным появление дополнительных сервисов.

«Сейчас мы видим базовые продукты: выпустил-купил. А дальше конкуренция будет возрастать, и выиграет тот, кто даст дополнительные value added services (услуги, приносящие дополнительный доход.— "Ъ")»,— сказал он. Кроме того, он выразил надежду, что на рынок будет приходить больше физлиц, и они уже будут понимать его специфику. По поводу интероперабельности господину Наму возразил господин Рябов: последний опасается, что с появлением крупного оператора обмена часть операторов информационных систем «просто отвалится».

Управляющий партнер АБ «Павел Хлюстов и партнеры» Павел Хлюстов рассказал, что ожидает развития вторичного рынка и роста оборотоспособности в сфере ЦФА. Он согласился с господином Рябовым в том, что важно появление на рынке «иностранных элементов»: это, по его словам, может быть одним из способов снижения санкционного давления, а также расширения числа заинтересованных игроков. Он также сказал, что хотел бы видеть законодательные стимулы, поощряющие использование ЦФА.

Первая эмиссия и размещение ЦФА, обеспеченных денежными требованиями, состоялись 5435477 28 июня 2022 года. При этом спустя почти год после первого выпуска эксперты отмечали, что доступ к ЦФА есть только у крупных игроков, размещения невелики и представляют собой скорее «дань моде».

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