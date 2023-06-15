Банк России включил в реестр еще двух операторов ЦФА

Банк России включил ООО «Токены» и АО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» в реестр операторов информационных систем, которые могут выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА). Об этом сообщил на дискуссии «Цифровые активы и новые стратегии в бизнесе», организованной «Ъ» в рамках ПМЭФ, директор по развитию бизнеса «Мастерчейн» (ООО «СРР») Сергей Рябов, информация уже появилась в перечне ЦБ.

Сама СРР вошла в реестр в марте этого года. Помимо нее в перечень также входят «Атомайз», «Лайтхаус», Сбербанк и Альфа-банк. Теперь там семь операторов. Господин Рябов отметил, что на вступление в реестр есть «пробки»: «Еврофинанс Моснарбанк» установил рекорд и вошел в него менее чем за полгода, остальные потратили на это девять и более месяцев.

Реестр операторов обмена, позволяющий обмениваться ЦФА между системами, пока пуст, однако господин Рябов ожидает, что скоро в него может войти Мосбиржа, по его мнению, это может произойти в ближайшие полгода. Как считает эксперт, это может сильно изменить рынок, так как оператор обмена станет провайдером ликвидности для всех операторов информационных систем.

«Это серьезная развилка, по моему мнению, она разделит рынок ЦФА на до и после … Как бы печально это ни звучало, часть операторов информационных систем просто отвалится». Он добавил, что те, кто уже сейчас занимается онбордингом (привлечением клиентов на свои площадки ЦФА), будут в чуть более выигрышном положении.

Почему на рынке все еще относятся к ЦФА скептически – в материале «Ъ» «Цифровые активы размножились по весне».