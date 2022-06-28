Цифровые активы вышли к инвесторам

Спустя полтора года после вступления в силу профильного законодательства в РФ прошли первые операции по эмиссии и покупке цифровых финансовых активов (ЦФА). Эксперты положительно оценивают появление нового инструмента, однако предупреждают, что в его регулировании еще далеко не все понятно. Кроме того, аналитики опасаются, что ЦФА останутся доступны лишь ограниченному кругу игроков, а широкие массы до выпуска и оборота допущены не будут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Первая эмиссия и размещение ЦФА, обеспеченных денежными требованиями, состоялись 28 июня. На платформе оператора информационной системы «Лайтхаус» был токенизирован пул дебиторской задолженности, выпуск выкупил «ВТБ Факторинг», рассказали участники сделки. Эмитента и объем размещения они не раскрывают, уточняя лишь, что «ликвидность привлечена для операционной деятельности».

Срок обращения токена составит 62 дня. При среднерыночной оборачиваемости портфеля 70 дней предложенная дюрация ЦФА адекватна рынку, отмечает исполнительный директор Ассоциации факторинговых компаний Дмитрий Шевченко. При этом ставка может быть близкой ставке кредитов для ТМХ (группа подключилась к платформе «Лайтхаус») или сопоставимой компании плюс 1–3 п. п., полагает господин Шевченко.

ЦФА на право денежного требования по экономической сути идентичен облигации. При этом ЦФА приобретается с дисконтом к цене погашения, тогда как в облигациях нередко присутствует купонный доход. Участники сделки считают, что новая технология упростит «доступ к капиталу для решения операционных задач».

По словам гендиректора «Лайтхаус» Дениса Иорданиди, токенизация позволяет «многократно сократить сроки получения финансирования при относительно низких операционных издержках». Эмитенту не нужно готовить эмиссионные документы, получать кредитный рейтинг и размещаться на бирже, а сам процесс выпуска ЦФА может быть сокращен до одного дня, что делает возможными краткосрочные заимствования. Глава «ВТБ Факторинга» Антон Мусатов уточнил: «В отличие от стандартной факторинговой процедуры для уступки коммерческой задолженности клиенту не нужно заключать договор на обслуживание, а достаточно решения эмитента выпустить ЦФА на цифровой платформе и согласия фактора на его приобретение».

Закон о ЦФА был принят летом 2020 года и вступил в силу с января 2021 года. Банк России ведет два реестра — операторов информационных систем, которые осуществляют выпуск ЦФА, и операторов их обмена. В первый реестр включена платформа Atomyze (одним из инвесторов которой выступает холдинг «Интеррос» Владимира Потанина, см. “Ъ” от 3 февраля), «Лайтхаус» и Сбербанк (см. “Ъ” от 17 марта). Заявку подали «Системы распределенного реестра». Второй реестр пока остается пустым.

Другие участники реестра ЦБ также собираются выпустить ЦФА в ближайшее время. Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов 15 июня заявил, что первая сделка на платформе состоится в течение месяца. От дополнительных комментариев в Сбербанке отказались. Гендиректор Atomyze Екатерина Фроловичева рассказала “Ъ”, что выпуск ЦФА на право денежного требования запланирован на первую декаду июля.

Регулятор и эксперты позитивно оценили первые операции с ЦФА. «Цивилизованный регулируемый рынок для новых финансовых инструментов — это дополнительные инвестиции, новые возможности для роста»,— считает преподаватель Moscow Digital School Роман Янковский.

Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку 16 июня 2022 года: «Компании смогут выпускать цифровые финансовые активы для обеспечения финансового и товарного оборота между своими партнерами сначала внутри страны, затем и на трансграничном уровне».

Вместе с тем, по словам члена комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения ассоциации юристов Ефима Казанцева, «осталось много вопросов по части регулирования». В частности, по его словам, пока неясно, что можно будет делать с приобретенным ЦФА, кроме как держать и через какое-то время продать на той же площадке. Неизвестно, можно ли будет вложить ЦФА в качестве взноса в уставный капитал, заложить в банк под обеспечение кредита, обменять на ценные бумаги, добавляет эксперт.

В ЦБ уточнили, что отсутствие в реестре операторов обмена участников в настоящее время не создает препятствий для обращения либо обмена ЦФА — все три оператора могут осуществлять необходимые операции с ними. Но эксперты опасаются, что новый инструмент останется доступным лишь для ограниченного круга игроков. Как отмечает Ефим Казанцев, ЦБ последовательно придерживается стратегии абсолютного контроля над их оборотом и, по его мнению, «широкие массы до выпуска и оборота ЦФА не допустят».

Ксения Куликова, Полина Трифонова