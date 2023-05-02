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Коммерсантъ FM
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Цифровые активы размножились по весне

На рынке все еще относятся к инструменту скептически

Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) в России внезапно оживился — в апреле объявлено о семи выпусках общим объемом около 1 млрд руб. Однако эксперты все еще настороженно относятся к сегменту. Они отмечают, что доступ к ЦФА есть только у крупных игроков, размещения невелики и представляют собой скорее «дань моде», нежели реальные финансовые инструменты. Впрочем, оптимисты полагают, что ситуация может скоро измениться и до конца года стоит ожидать «знаковых проектов» в области ЦФА.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В апреле на российском рынке было объявлено о семи выпусках цифровых финансовых активов общим объемом около 1 млрд руб. Большую часть из них в конце месяца реализовал Сбербанк: 17 апреля опубликовано решение о выпуске ЦФА ООО «Радио сити» (до 2 млн руб.), 25 апреля — «Союза лизинга» (до 10 млн руб.), 26 апреля — «Холдинга культуры и технологий» (до 100 тыс. руб.), «Автомобильного завода ГАЗ» (до 100 тыс. руб.) и «Радио сити» (до 1,4 млн руб.).

Альфа-банк в апреле провел размещение денежных обязательств «Ростелекома» на 750 млн руб. ЦФА были выпущены в виде денежного требования сроком на 90 дней и с фиксированным процентным доходом 9% годовых. «Выпуск прошел на платформе Альфа-банка "А-Токен". Среди инвесторов размещения — крупные коммерческие банки, юридические и физические лица»,— рассказали в банке. В «Ростелекоме» отметили, что «внимательно следят за инструментами привлечения финансирования, чтобы обеспечить сбалансированность, устойчивость и гибкость своего долгового портфеля в долгосрочной перспективе».

«Атомайз» объявил о программе продажи ЦФА, обеспеченных акциями ГМК «Норильский никель». В решении о выпуске сказано, что лимит привлекаемых эмитентом средств составляет 150 млн руб. Держатели будут получать дивиденды по акциям. Дата погашения наступает 11 мая 2028 года.

Особенность последних выпусков в том, что они уже приближены к рыночным сделкам, считает глава дирекции по развитию и продажам цифровых финансовых инструментов СПВБ Вячеслав Благирев. Под «рыночной сделкой» эксперт понимает рыночный механизм установления цены и условий и привлечение инвесторов. Это, по словам господина Благирева, первый большой позитивный шаг в сторону создания рынка ЦФА, «таких сделок будет появляться больше и больше, а с увеличением объемов будут решаться и возникающие вопросы методологии, медиации и так далее».

Впрочем, большинство опрошенных “Ъ” экспертов все еще скептически относятся к ЦФА. «Очень сложно увидеть во всех вышеупомянутых выпусках какой-то действительно рабочий инструмент для привлечения финансирования — все то же самое можно сделать с помощью уже существующих инструментов, например, корпоративных облигаций»,— считает сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.

«Сегмент ЦФА в РФ остается уделом избранных крупных игроков: рядовой бизнесмен, желающий привлечь деньги посредством размещения ЦФА, вынужденно столкнется с бюрократическими препонами самой площадки, которые в большей степени сконцентрированы на сотрудничестве с крупными брендами и громкими именами»,— добавляет член экспертного совета рабочей группы по криптовалютам Госдумы Михаил Успенский. Все это экспериментальные выпуски, уточняет СЕО и основатель BitOK Дмитрий Мачихин: «Какой-либо реальной ценности в них нет, потому что нет спроса».

В то же время, признает Михаил Успенский, «рынки капитала для российского бизнеса иссохли, и многие компании пытаются креативить, в том числе экспериментировать с ЦФА». Некоторые эмитенты, по его наблюдениям, «даже не скрывают, что для них это всего лишь дань моде и репутационный аспект идет на первом месте».

Что касается программы стимулирования сотрудников «Норникеля» с помощью ЦФА, привязанных к акциям компании, сами сотрудники ими владеть не будут, подчеркивает господин Некрасов. Бумаги и право голоса по ним останутся у ООО. «Пока речь идет о 0,27%, но планируется-то повысить долю владения физлиц с 10% до 25% уставного капитала. Значит, право голосования по 15% акций может оказаться вот у таких ООО»,— уточнил эксперт.

Вторичному рынку ЦФА мешает отсутствие на данном этапе четко проработанных процессов взаимодействия между брокерами и организаторами торгов (биржами), соглашается Вячеслав Благирев. Реализация и внедрение необходимых механизмов, по его словам, помогут формированию рынка, определят синергию его классических участников и технологии ЦФА: «Сейчас многие уже занялись проработкой этих процессов. Думаю, до конца текущего года мы увидим начало знаковых проектов, которые позволят ускорить процесс становления рынка ЦФА».

Ксения Куликова

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