Tesla поставила квартальный рекорд по продажам и производству электромобилей

Компания Tesla продала за первые три месяца года 422 875 электромобилей, что стало квартальным рекордом для производителя. По сравнению с четвертым кварталом 2022 года, который тоже был рекордным по продажам, рост составил 4%. С первым кварталом 2022 года разница составила 36%.

Из числа проданных электромобилей значительную часть — более 412 тыс.— составили Model 3 и Model Y. Продажи электромобилей Tesla заметно активизировались в последние месяцы, после того как компания приняла решение о резком снижении цен. Первыми были снижены цены в Китае: Model 3 сразу на 13,5%, Model Y — на 10%. Затем снижения прошли в США, где Model 3 RWD подешевела на 6,4%, до $44 тыс., а Model Y с запасом хода 505 км — почти на 20%, до $53 тыс.

Кроме того, компания поставила квартальный рекорд и по числу произведенных электромобилей. За первые три месяца года их было выпущено почти 441 тыс. Компания нарастила объемы производства на своих заводах в Техасе и Берлине, а завод в Китае восстановил производство после снятия пандемических ограничений. В целом в текущем году Tesla планирует выпустить 2 млн электромобилей — такие планы были объявлены главой компании Илоном Маском в январе.

Алена Миклашевская