Дело банкирши сменило прописку

Дело владелицы Банка корпоративного финансирования (БКФ) и компании «Русский продукт» Ольги Миримской и следователя СКР Юрия Носова будет рассматривать Измайловский суд столицы. Такое решение принял Мосгорсуд, изучив ходатайство адвокатов Ольги Миримской, которые ранее заявили отвод всему составу Пресненского райсуда, куда первоначально было направлены материалы дела. Адвокаты утверждали, что рассмотрение дела в Пресненском суде может оказаться не беспристрастным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Миримская

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Ольга Миримская

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Мосгорсуд (МГС) рассматривал ходатайство защиты об изменении подсудности для этого дела около полутора часов. Представитель гособвинения выступил против его удовлетворения. Адвокаты Ольги Миримской настаивали на обратном. При этом они, похоже, были готовы к любому повороту событий и поэтому даже позволяли себе шутить на тему разбирательства. Так, Александр Чернов заявил, что ему лично Пресненский суд нравится гораздо больше других столичных райсудов, поскольку он находится ближе всего к дому адвоката.

В итоге судьи Мосгорсуда приняли решение отправить материалы коррупционного дела для разбирательства в Измайловский райсуд.

Напомним, 1 июня Пресненский райсуд направил в Мосгорсуд адвокатское ходатайство для решения вопроса о подсудности дела Ольги Миримской и следователя СКР Юрия Носова. Это произошло после того, как защита владелицы БКФ и «Русского продукта» заявила отвод всему составу райсуда.

Заявляя свое ходатайство, адвокаты ссылались на материалы дела, в которых их клиенту вменяются помимо прочего две попытки дать взятки на сумму более $1 млн судьям именно Пресненского райсуда. Защита обратила внимание, что в материалах дела фигурируют неустановленные должностные лица суда.

Этот факт, а также то обстоятельство, что отсутствует постановление о прекращении дела в отношении судей, подчеркнула защита, дает право утверждать, что расследование в этой части продолжается. Значит, предположили защитники, можно допустить, что неустановленные должностные лица могут оказать давление на судей при рассмотрении дела Ольги Миримской. Это соображение, отметили адвокаты, может быть использовано и при обжаловании будущего приговора.

Как ранее уже сообщал «Ъ», финансист Ольга Миримская обвиняется в четырех эпизодах дачи взяток или попыток их дать (ч. 5 ст. 291 УК РФ), а бывший следователь подмосковного главка СКР Юрий Носов — в получении двух из них. Юрий Носов, по версии следствия, получил от Ольги Миримской два автомобиля (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Общая сумма незаконных подношений, фигурирующая в деле, составляет $2 млн. Фигуранты дела вину не признают.

Владислав Трифонов