Суду дали полный отвод

Пресненский суд Москвы не смог приступить к рассмотрению по существу дела владелицы Банка корпоративного финансирования (БКФ) и компании «Русский продукт» Ольги Миримской и бывшего следователя СКР Юрия Носова. Бизнесвумен обвиняется в нескольких эпизодах дачи взяток, в том числе господину Носову, или покушении на это преступление. Основанием для переноса процесса стало то обстоятельство, что защита заявила отвод всему составу Пресненского райсуда, сославшись на то, что госпожа Миримская обвиняется, в частности, в попытке подкупить «неустановленных должностных лиц» именно этого учреждения, и потому рассмотрение ее дела может быть необъективным. Суд дал время гособвинению сформулировать свою позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Миримская (справа)

Фото: Пресс-служба Басманного суда Ольга Миримская (справа)

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Первое заседание по этому коррупционному процессу началось с полуторачасовой задержкой, и было похоже, что оно завершится лишь поздно вечером. Однако случилось иначе. После того как судом были удостоверены личности Ольги Миримской и Юрия Носова, адвокат бизнесвумен Александр Чернов заявил отвод, причем не председательствующей, а сразу всему составу райсуда. Господин Чернов напомнил, что, по версии следствия, его подзащитная пыталась дать несколько крупных взяток неустановленным должностным лицам именно Пресненского суда. При этом господин Чернов подчеркнул, что, хотя СКР и не удалось установить, с кем именно велись коррупционные переговоры, однако и постановления о прекращении дела в отношении судей также нет, что дает защите основание говорить, что расследование этой части дела продолжается. И хотя председательствующая на процессе Катерина Кириченко приступила к выполнению своих служебных обязанностей позже описанных в уголовном деле эпизодов, по мнению Александра Чернова, это ничего не меняет. Адвокат считает, что на госпожу Кириченко или любого из ее коллег могут оказать давление те самые «неустановленные следствием должностные лица», что ставит под сомнение объективность разбирательства. Причем это обстоятельство, по мнению защитника, обязательно будет использовано одной из сторон, недовольной судебным решением, для обжалования будущего приговора. Адвокат попросил судью передать материалы дела в Мосгорсуд, который и должен будет выбрать новое место для проведения процесса.

Представитель гособвинения, похоже, такого развития событий не ожидал и не смог сразу высказать свое отношение к ходатайству адвоката, попросив время для консультаций. При этом сотрудник московской прокуратуры отметил, что, поскольку обвинительное заключение по делу утверждалось Генпрокуратурой, то ему необходимо получить разъяснения именно там. Суд не отказал гособвинителю и перенес заседание на 1 июня.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, Ольга Миримская обвиняется в четырех эпизодах дачи взятки в крупном размере или покушении на нее (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Общая сумма незаконных вознаграждений, которая фигурирует в материалах дела, составляет почти $2 млн. Все эпизоды расследования относятся к периоду 2014–2016 годов, два из них касаются попыток подкупа судей Пресненского суда на общую сумму свыше $1 млн. По версии следствия, с помощью этих денег госпожа Миримская пыталась в 2014 и 2015 годах добиться выигрыша в гражданском деле по разделу имущества со своим мужем, экс-директором по стратегическому планированию ЮКОСа Алексеем Голубовичем.

Помимо этого банкирша обвиняется в даче взятки в виде двух внедорожников следователю Юрию Носову, который вел дело о похищении дочери владелицы БКФ (оно было закрыто в 2020 году в связи с отсутствием состава преступления). Автомобилями, по версии следствия, оплачивались действия господина Носова по фальсификации доказательств в отношении бывшего гражданского супруга главы БКФ — совладельца платежной системы «Золотая корона» Николая Смирнова.

Юрию Носову инкриминируется получение взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ни он, ни Ольга Миримская вины не признают.

Владислав Трифонов