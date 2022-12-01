Банкирше сложили обвинения

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела владелицы Банка корпоративного финансирования (БКФ) и компании «Русский продукт» Ольги Миримской. Незадолго до этого бизнесвумен было предъявлено новое обвинение: как и в предыдущих эпизодах, речь идет о попытке передачи взятки должностным лицам, на этот раз судьям Девятого апелляционного арбитражного суда. Эпизод относится к сентябрю 2014 года, а сумма взятки, по версии следствия, составила $700 тыс. Таким образом, в деле госпожи Миримской в итоге оказалось четыре эпизода, а общая сумма предполагаемых взяток составила почти $2 млн. Вины банкирша не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Банкирша Ольга Миримская

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Банкирша Ольга Миримская

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Главное следственное управление СКР завершило расследование дела в отношении Ольги Миримской. Теперь фигурантка этого резонансного дела вместе с адвокатами станет знакомиться с материалами расследования в соответствии со ст. 217 УПК РФ.

Владелица банка БКФ и компании «Русский продукт» обвиняется, по данным “Ъ”, в четырех эпизодах дачи или попыток передачи взяток должностным лицам, ее действия квалифицированы СКР по соответствующей ст. 291 УК РФ. Дело ведет следователь по особо важным делам управления ГСУ СКР по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, Андрей Вениаминов.

Стоит отметить, что последний эпизод дела появился незадолго до завершения расследования — 1 ноября 2022 года. В нем речь идет о событиях восьмилетней давности, когда, по версии следствия, госпожа Миримская пыталась организовать передачу денег судьям Девятого арбитражного апелляционного суда. Сумма взятки, по материалам дела, составила $700 тыс. Незаконное подношение, говорится в деле, было связано с попыткой отменить решение арбитражного суда Москвы, который 12 мая 2014 года удовлетворил иск компании Dynamo Associates Ltd к фирме, подконтрольной госпоже Миримской.

Деньги планировалось передать судьям апелляционной инстанции за вынесение ими нового решения, уже в пользу проигравшей ранее стороны.

Исходя из этого плана, в сентябре 2014 года, находясь в офисе своего банка на 1-й Тверской-Ямской, 21, госпожа Миримская, по материалам уголовного дела, отдала распоряжение одной из своих подчиненных Екатерине Серяковой подыскать посредника для передачи взятки, пообещав ей в случае успеха выплатить 20% от итоговой суммы. После чего, исполняя указания банкирши, как считает СКР, госпожа Серякова и ее приятель Иван Кибальчич встретились в кафе «Секретное место», расположенном в Калошином переулке, с Алексеем Чавелашвили, который согласился взять на себя функции посредника. Объяснив собеседнику задачу, по данным следствия, Екатерина Серякова передала посреднику майское решение арбитражного суда, а затем организовала его встречу в кафе «Старбакс» на Тверской с Ольгой Миримской. Во время нее банкирша, по материалам дела, лично подтвердила господину Чавелашвили все условия сделки, включая размер комиссионных. И уже 26 сентября, получив всю сумму взятки в кассе банка, Екатерина Серякова передала ее посреднику через Ивана Кибальчича. Однако посредник, отмечает следствие, так и не смог договориться с судьями, из-за чего задуманный план сорвался, и деньги были возвращены госпоже Миримской. Действия бизнесвумен были следствием квалифицированы по этому эпизоду как попытка дачи взятки должностному лицу (ст. 33 и ст. 291 УК РФ), а действия трех ее сообщников — как посредничество в этом преступлении (ст. 291.1 УК РФ).

Как ранее уже сообщал “Ъ”, помимо этого эпизода владелица БКФ обвиняется в двух эпизодах попытки дачи взятки судьям Пресненского суда. В них общая сумма предполагаемых взяток превышает $1 млн. По версии следствия, с помощью этих денег госпожа Миримская пыталась в 2014 и 2015 годах добиться выигрыша в гражданском деле по разделу имущества со своим мужем, экс-директором по стратегическому планированию ЮКОСа Алексеем Голубовичем. В райсуде экс-супруги оспаривали права на подмосковный особняк в элитном поселке Николина Гора площадью почти 1 тыс. кв. м и два земельных участка под ним, а также делили компенсацию почти в $2 млн.

Помимо этого, банкирша обвиняется в даче взятки в виде двух внедорожников следователю Юрию Насонову, который вел дело о похищении дочери владелицы БКФ. Таким образом, к концу расследования общая сумма взяток, которая фигурирует в деле, приблизилась к $2 млн.

Адвокат госпожи Миримской Александр Чернов отказался от каких-либо комментариев, связанных с расследованием, сославшись на данную им подписку. Ранее защита заявляла, что их доверительница отвергает все обвинения в свой адрес.

Владислав Трифонов