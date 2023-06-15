Собянин пообещал не запрещать в Москве электросамокаты

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не будут запрещать электросамокаты. При этом он сообщил, что для регулирования скоростного режима электросамокатов могут привлечь искусственный интеллект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Сергей Собянин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Будем бороться, но не запрещать»,— ответил господин Собянин телеканалу НТВ, отвечая на вопрос о том, как будут регулировать движение электросамокатов в Москве.

По мнению мэра, для регулирования движения на электросамокатах можно подключить искусственный интеллект, чтобы он определял, на каких улицах нужно ввести ограничение скорости.

С 1 марта запрещено выезжать на электросамокатах на автомагистрали, а также передвигаться на них со скоростью более 25 км/ч. За первый квартал 2023-го продажи электросамокатов в России выросли на 43% год к году — до 24,5 тыс. устройств. По данным SuperJob, более трети граждан из 366 населенных пунктов хотят запретить сервисы аренды электросамокатов в их городах.

Весной сенатор Андрей Клишас предложил ограничить места, в которых можно кататься на электросамокатах: например, на городских улицах. «Единая Россия» предложила запретить использование электросамокатов лицам младше 18 лет, а также ограничить скорость передвижения на этом транспорте до 15 км/ч.

Подробнее — в материале «Электросамокатам закручивают гайки».