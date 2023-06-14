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Коммерсантъ FM
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Запорожский батальон Судоплатова подписал контракт с Минобороны

Бойцы запорожского добровольческого батальона Судоплатова (БАРС-32) подписали контракт с Минобороны России. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на Петербургском экономическом форуме.

«Мы сегодня являемся БАРС-32. Мы зашли в Минобороны, и все вооружение, которое было приобретено батальоном, в том числе танки и самоходные артиллерийские установки, перешло сегодня в 58-ю армию»,— сказал господин Балицкий (цитата по «РИА Новости»). По его словам, батальон уже несет службу в составе 58-й армии.

Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова был создан в Запорожской области в сентябре 2022 года по инициативе Евгения Балицкого. О том, что он войдет в состав ВС РФ, Евгений Балицкий говорил еще в апреле.

На сегодняшний день Минобороны подписало контракты как минимум с десятью добровольческими формированиями. Первым добровольческим батальоном, заключившим контракт, стал «Ахмат».

Приказ о переходе добровольческих формирований в состав объединенной группировки войск был подписан в марте. Добровольческие батальоны должны заключить контракты с Минобороны до 1 июля. Президент Владимир Путин считает, что бойцам ЧВК и добровольческим батальонам нужно заключить контракты с Минобороны.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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