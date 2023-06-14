Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 476-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 14 июня

Как стало известно “Ъ”, руководители четырех новых регионов, где действует режим военного положения, обратились в Центризбирком с инициативой о проведении на их территории выборов в осенний единый день голосования. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что уровень воды в Алешках и Голой Пристани упал практически до нуля. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов сообщил, что депутаты в скором времени представят предложения по определению статуса ЧВК. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:25. Возможная будущая санитарная зона на Украине должна проходить по границам Львова, чтобы быть реальной защитой для РФ, заявил Дмитрий Медведев.

9:14. Число беженцев, прибывающих с Украины на территорию Германии, продолжает снижаться. Как передает агентство dpa со ссылкой на данные Центрального реестра иностранцев, в апреле в Германию въехало около 19,3 тыс. человек. В мае — 15,6 тыс.

9:10. Международный интернет-регистратор RIPE NCC возобновил обслуживание для своих российских участников, которые попали под санкционные ограничения, но при этом оказывают строго услуги в области электросвязи (телефония, передача данных, телевещание и др.), пишет РБК.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

9:02. В Госдуме постараются до конца весенней сессии закрепить статус всех, кто охраняет границу с Украиной, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

9:01. Визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, ожидавшийся 14 июня, переносится на 15 июня, сообщил ТАСС советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

8:50. «Приграничные населенные пункты Глушковского района сегодня утром вновь были обстреляны со стороны Украины. В поселке Теткино на спиртзаводе разрушения технологических линий, нарушено электроснабжение. Также под обстрел попали села Коровяковка и Попово-Лежачи»,— сообщил губернатор Курской области Старовойт.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 475-й

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...