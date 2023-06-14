Что происходит после ввода войск России на Украину. День 476-й

Как стало известно “Ъ”, руководители четырех новых регионов, где действует режим военного положения, обратились в Центризбирком с инициативой о проведении на их территории выборов в осенний единый день голосования. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что уровень воды в Алешках и Голой Пристани упал практически до нуля. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов сообщил, что депутаты в скором времени представят предложения по определению статуса ЧВК. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:25. Возможная будущая санитарная зона на Украине должна проходить по границам Львова, чтобы быть реальной защитой для РФ, заявил Дмитрий Медведев.

9:14. Число беженцев, прибывающих с Украины на территорию Германии, продолжает снижаться. Как передает агентство dpa со ссылкой на данные Центрального реестра иностранцев, в апреле в Германию въехало около 19,3 тыс. человек. В мае — 15,6 тыс.

9:10. Международный интернет-регистратор RIPE NCC возобновил обслуживание для своих российских участников, которые попали под санкционные ограничения, но при этом оказывают строго услуги в области электросвязи (телефония, передача данных, телевещание и др.), пишет РБК.

9:02. В Госдуме постараются до конца весенней сессии закрепить статус всех, кто охраняет границу с Украиной, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

9:01. Визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, ожидавшийся 14 июня, переносится на 15 июня, сообщил ТАСС советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

8:50. «Приграничные населенные пункты Глушковского района сегодня утром вновь были обстреляны со стороны Украины. В поселке Теткино на спиртзаводе разрушения технологических линий, нарушено электроснабжение. Также под обстрел попали села Коровяковка и Попово-Лежачи»,— сообщил губернатор Курской области Старовойт.