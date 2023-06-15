Трамвайная линия пристраивается к «Дом.РФ»

Трамвайная линия «Славянка» в ближайшие месяцы получит заемное финансирование за счет инфраструктурных облигаций «Дом.РФ». Госкорпорация развития направит 17,3 млрд рублей на строительство объектов и закупку подвижного состава. Эксперты не видят возможных проблем с финансированием проекта с учетом его высокой значимости для города и финансовых возможностей его бенефициаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Договор с «Дом.РФ» практически полностью обеспечивает потребность проекта во внебюджетном финансировании, которое в ООО «Балтнедвижсервис» оценивают более чем в 30 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Договор с «Дом.РФ» практически полностью обеспечивает потребность проекта во внебюджетном финансировании, которое в ООО «Балтнедвижсервис» оценивают более чем в 30 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

АО «Дом.РФ» во второй половине года начнет финансирование строительства трамвайной линии «Славянка» с применением механизма инфраструктурных облигаций. «Планируем начать льготное финансирование проекта уже в третьем квартале 2023 года»,— цитирует пресс-служба госкорпорации директора подразделения «Инфраструктурные облигации» «Дом.РФ» Александра Аксакова, который считает «Славянку» хорошим примером государственно-частного партнерства с грамотной комбинацией источников финансирования.

Договор целевого займа с лимитом финансирования 17,3 млрд рублей концессионер проекта ООО «Балтнедвижсервис» (концессионер, компания с участием ГК «АБЗ-1» и Газпромбанка) подписал с ООО «Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации"» накануне. По условиям договора АО «Дом.РФ» направит средства инфраструктурного займа не только на строительство трамвайной линии по маршруту станция метро «Купчино» — поселок Шушары — Славянка, но и на покупку подвижного состава. Как отметили в пресс-службе госкорпорации, это первый проект такого рода в инфраструктурном портфеле «Дом.РФ».

Соглашение о намерениях, касающееся финансирования масштабных инфраструктурных проектов в Санкт-Петербурге, было подписано между городом и «Дом.РФ» в рамках ПМЭФ-2022. В декабре правительственная комиссия по региональному развитию одобрила применение механизма инфраструктурных облигаций для частичного финансирования строительства трамвайной линии «Славянка».

Договор с «Дом.РФ» практически полностью обеспечивает потребность проекта во внебюджетном финансировании, которое в ООО «Балтнедвижсервис» оценивают более чем в 30 млрд рублей: в декабре Газпромбанк заключил с компанией соглашение о финансировании проекта, открыв кредитную линию с лимитом задолженности в 12 млрд рублей. Общая сумма затрат на реализацию проекта, по последним оценкам городского комитета по инвестициям, составляет 46,7 млрд рублей. Ранее, по итогам госэкспертизы, сметная стоимость проекта составляла 36,9 млрд рублей, на старте проекта объем инвестиций концессионера оценивался в 25,9 млрд рублей. Рост стоимости потребовал привлечения бюджетного финансирования: по словам главы комитета по инвестициям Ивана Складчикова, оно составит 20 млрд рублей.

В соответствии с последними, майскими изменениями в постановление городского правительства от 15.12.2022 № 1228 о пообъектном распределении бюджетных ассигнований в соответствии с Адресной инвестиционной программой расходы городского бюджета на реализацию концессионного соглашения в 2023–2024 годах по линии коминвеста составят 13,16 млрд рублей, в том числе в 2023 году — 9,2 млрд, в 2024 году — 3,96 млрд.

Концессионное соглашение сроком на 30 лет о строительстве и эксплуатации трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка было подписано в октябре 2019 года. Предполагалось, что в 2023 году будет введен первый, десятикилометровый этап от станции метро «Купчино» до поселка Шушары, второй этап до Славянки концессионер планировал ввести в строй в 2024 году. В марте господин Складчиков прогнозировал пуск первого этапа в 2024 году, второго — в 2025 году. По последней информации из Смольного и от компании-концессионера, завершение строительства обоих этапов ТЛ «Славянка» намечено на 2025 год. В перспективе линия может быть продолжена до аэропорта Пулково и строящегося в Пушкинском районе кампуса СПбГУ.

По мнению главного редактора портала TransportSPb Владислава Булгакова, с точки зрения заявленных сроков средства для строительства поступят вовремя, а учитывая, что бенефициарами проекта являются Газпромбанк и ГК «АБЗ-1», в случае задержки траншей у концессионера вряд ли возникнут проблемы с финансированием. Аналогичного мнения придерживается и гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров: «Учитывая высокую значимость проекта и получение финансирования за счет размещения инфраструктурных облигаций "Дом.РФ", существенных сложностей здесь не должно возникнуть». Недостающие средства город может полностью или частично привлечь в виде федерального инвестиционного кредита, считает эксперт.

Накануне в Шушарах в рамках проекта началось строительство депо для отстоя, техобслуживания и ремонта трамваев, а также для управления движением. На площади 115 тыс. кв. м будут построены здания самого депо и инфраструктурных служб, два контрольно-пропускных пункта, тяговая подстанция, котельная, очистные сооружения и стоянка для спецавтотранспорта. Проектом предусматривается создание 295 рабочих мест, в случае продления линии до Пулково и кампуса СПбГУ производственная мощность депо может быть увеличена вдвое, отметили в пресс-службе «Балтнедвижсервиса».

Вячеслав Калашников