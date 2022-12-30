Трамвай «Славянка» обрастает деньгами

Строительство трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка обеспечено финансированием почти на 30 млрд рублей. Частично оно будет вестись на средства, полученные от размещения инфраструктурных облигаций госкорпорации «Дом.РФ». Эксперты считают, что получение крупного инфраструктурного займа на 17 млрд рублей позволит реализовать проект в намеченные сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трамвайная линия протяженностью 21 км пройдет от станции метро «Купчино» через Шушары до Славянки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Трамвайная линия протяженностью 21 км пройдет от станции метро «Купчино» через Шушары до Славянки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила применение механизма инфраструктурных облигаций «Дом.РФ» для частичного финансирования строительства трамвайной линии «Славянка», сообщила пресс-служба Смольного.

В пресс-службе концессионера ООО «Балтнедвижсервис» (совместная компания Газпромбанка и ГК «АБЗ-1», созданная для реализации проекта) уточнили, что объем финансирования проекта госкорпорацией «Дом.РФ» составит 17,4 млрд рублей. «Окончательная структура финансирования будет определена на этапе финансового закрытия»,— сообщили в пресс-службе.

«Трамвайная сеть "Славянка" — первый проект, где будет использована возможность вместе со строительством дороги закупить и транспорт»,— отметил генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Ранее, в декабре, Газпромбанк заключил с «Балтнедвижсервисом» соглашение о финансировании проекта «Славянка», предусматривающее открытие кредитной линии с лимитом задолженности 12 млрд рублей. В сентябре Газпромбанк и ГК «АБЗ-1» подали в правительство Санкт-Петербурга частную концессионную инициативу по проекту создания трамвайной линии от жилого квартала Шушары до аэропорта Пулково. Новая линия протяженностью 6 км станет продолжением трамвайной сети Купчино — Шушары — Славянка, проект которой также в настоящее время осуществляется банком и АБЗ-1. Прогнозный пассажиропоток — 16 тыс. человек в сутки. Концессионное соглашение предлагается заключить сроком на 17 лет, ввод трамвайной линии в эксплуатацию запланирован на 2029 год. АО «Газпромбанк» может выступить финансирующей организацией, предоставив акционерное, долговое финансирование и услуги банковского сопровождения.

Механизм финансирования инфраструктуры с помощью облигаций «Дом.РФ» предусматривает возможность льготного (за счет субсидий из федерального бюджета) финансирования проектов ГЧП и концессий, предоставление займов застройщикам и дочерним обществам субъектов РФ.

Строительство трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка стартовало в августе, в сентябре проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Трамвайная линия протяженностью 21 км пройдет от станции метро «Купчино» через Шушары до Славянки. Согласно проектной документации, также планируется строительство четырех путепроводов, трех мостов и трамвайного депо. Кроме того, в рамках проекта будет приобретено 22 современных трамвая. По итогам прохождения госэкспертизы общая стоимость проекта составляет 36,9 млрд рублей в ценах 2022 года. На момент заключения концессионного соглашения между городом и «Балтнедвижсервисом» в октябре 2019 года объем инвестиций концессионера составлял 25,9 млрд рублей.

«Это очень позитивная история, потому что трамвайные концессии в Петербурге показали себя очень хорошо. Экономическая эффективность очень понятна, абсолютно прозрачна, район с масштабной жилой застройкой, транспортные проблемы есть, а трамвай позволяет их в значительной степени решить. Мне кажется, с учетом инфраструктурного займа никаких проблем с реализацией проекта быть не должно»,— считает генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Вячеслав Калашников