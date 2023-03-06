Инфляция разогнала «Славянку»

Общий объем капитальных затрат на строительство трамвайной линии следованием станция метро «Купчино» — Шушары — микрорайон Славянка составит 50 млрд рублей с учетом закупки 22 трехсекционных низкопольных трамваев. Уточненную смету предоставил комитет по инвестициям Санкт-Петербурга. Эксперты считают, что вложения в подвижной состав могут оцениваться в 3,3 млрд рублей. Таким образом, возведение линии подорожало с прежде заявленных 36,9 млрд рублей до 46,7 млрд рублей, или на 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты связывают удорожание проекта с ростом цен на строительные материалы и увеличением себестоимости производства трамваев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Эксперты связывают удорожание проекта с ростом цен на строительные материалы и увеличением себестоимости производства трамваев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сумма привлеченных инвестором средств и объема участия города к моменту завершения строительства трамвайной линии по маршруту станция метро «Купчино» — Шушары — Славянка составит более 50 млрд рублей с учетом приобретения подвижного состава, сообщили «Ъ-СПб» в комитете по инвестициям Санкт-Петербурга. Там же добавили, что в данную стоимость не входит строительство дополнительного «щупальца» до аэропорта Пулково. Это отдельный инвестпроект (см. “Ъ” от 19.09.2022), о котором было заявлено в сентябре 2022 года, и на данный момент окончательного решения о его реализации не принято.

Из 50 млрд рублей 20 млрд будут привлечены из городского бюджета, сообщил врио председателя городского комитета по инвестициям Иван Складчиков в ходе телепередачи «Петербург — город решений». Остальные средства, по словам чиновника, — это собственные вложения инвестора и привлеченное банковское финансирование. По итогам прохождения госэкспертизы общая стоимость проекта Купчино — Славянка оценивалась в 36,9 млрд рублей в ценах 2022 года. При этом стоимость подвижного состава в этих цифрах не учитывалась. «В случае дальнейшего удорожания стоимости проекта других бюджетных ассигнований (кроме 20 млрд рублей. — «Ъ-СПб») в строительство не предусматривается»,— отметили в ведомстве.

Насколько в конечном итоге повысилась стоимость проекта, в комитете не прокомментировали. В пресс-службе компании «Балтнедвижсервис» (принадлежит группе «АБЗ-1» и Газпромбанку), являющейся концессионером, также не ответили на данный вопрос. Однако уточнили, что будет закуплено 22 новых низкопольных трамвая. «В настоящее время ведутся переговоры с возможными поставщиками подвижного состава. В этой связи не можем точно сказать, сколько планируется потратить средств на закупку трамваев (или цену одного трамвая)»,— пояснили в пресс-службе «Балтнедвижсервиса».

По оценке начальника отдела торговых операций ООО «ПТЦ», автора стратегий автоследования Дмитрия Маркова, один двухкабинный трехсекционный низкопольный трамвай для проекта обойдется примерно в 150 млн рублей, то есть всего на 22 подвижных состава будет потрачено 3,3 млрд рублей. «Удорожание проекта, вероятно, связано с ростом цен на строительные материалы, увеличением себестоимости производства трамваев. Высокая стоимость проекта складывается из того, что будет построена сопутствующая инфраструктура, помимо трамвайных путей и закупки трамваев. Планируется построить мост над КАД, депо, вокзал и другие сооружения»,— отметил эксперт.

Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров добавляет, что точную стоимость затрат на трамваи назвать действительно сложно, так как обычно такие договоры подразумевают дальнейший сервис и сопровождение эксплуатации.

«Что касается удорожания всего проекта, можно констатировать: сейчас инфляционный процесс сложно предсказуемый. Но в целом совокупное удорожание проекта не должно составить более 20%. Даже с учетом турбулентности и ценовой нестабильности можно уложиться в 60 млрд рублей на всю линию с учетом продолжения до Пулково»,— считает Михаил Бурмистров. При этом ранее эксперты «Ъ-СПб» оценивали стоимость возведения отдельной линии до Пулково в 15 млрд рублей.

Концессионное соглашение между Санкт-Петербургом и ООО «Балтнедвижсервис» по проекту трамвая «Славянка» было подписано в 2019 году. Оно подразумевает строительство выделенной линии скоростного трамвая протяженностью 21 км, депо с моечным комплексом и ремонтной зоной. Первый этап проекта — линию от Балканской площади до поселка Шушары — планируется завершить в 2024 году, отметил господин Складчиков. Второй этап, до Славянки,— в 2025 году. Пассажиропоток оценивается в 13 млн человек в год. Время поездки от станции метро «Купчино» на Балканской площади до Славянки составит 30–40 минут.

В декабре 2022 года правительственная комиссия по региональному развитию одобрила применение механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ для частичного финансирования строительства. Сумма инфраструктурного займа составит (см. “Ъ” от 30.12.2022) более 17 млрд рублей. Также в декабре Газпромбанк заключил с «Балтнедвижсервисом» соглашение о финансировании проекта «Славянка», предусматривающее открытие кредитной линии с лимитом задолженности 12 млрд рублей.

Алла Михеенко