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Концессионер выбирает невское

«ПК ТС» поставит для проекта «Славянка» 22 трамвая почти на 4 млрд рублей

Поставщиком трамваев для линии Купчино — Шушары — Славянка выбрана компания «ПК Транспортные системы». Стоимость одного вагона оказалась примерно на 20% выше, чем та, по которой аналогичные трамваи закупал город для нужд «Горэлектротранса». Эксперты предполагают, что причина высокой цены может быть в комплектации или условиях гарантийного обслуживания.

Как утверждают представители концессионера трамвайной линии, при выборе поставщика были рассмотрены коммерческие предложения от нескольких компаний

Как утверждают представители концессионера трамвайной линии, при выборе поставщика были рассмотрены коммерческие предложения от нескольких компаний

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как утверждают представители концессионера трамвайной линии, при выборе поставщика были рассмотрены коммерческие предложения от нескольких компаний

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ООО «Балтнедвижсервис» (концессионер трамвайной линии «Славянка», создано с участием Газпромбанка и ГК «АБЗ-1») подписало контракт на поставку подвижного состава с российским разработчиком и производителем электротранспорта — ООО «ПК Транспортные системы» («ПК ТС»). Как сообщила пресс-служба «ПК ТС», для «Славянки» будет изготовлено 22 низкопольных трехсекционных вагона двустороннего движения 71–932 «Невский». Как уточнили «Ъ-СПб» в обеих компаниях, сумма контракта составляет около 4 млрд рублей, из чего следует, что стоимость одного вагона приближается к 180 млн.

По словам генерального директора ООО «Балтнедвижсервис» Дмитрия Панкратова, при выборе поставщика были рассмотрены коммерческие предложения от нескольких компаний. Источник, знакомый с процессом, уточнил для «Ъ-СПб», что на исполнение контракта претендовали такие крупные производители, как Усть-Катавский вагоностроительный завод и белорусский «Белкоммунмаш». «Не думаю, что предложение компании "ПК Транспортные системы" было одним из самых дешевых среди претендентов, но, вполне возможно, сыграли такие факторы, как гарантийное обслуживание и иные параметры. Так, например, у ТКК выбор пал на продукцию Stadler по причине того, что они предложили пятилетнюю гарантию на свои вагоны»,— отмечает главный редактор портала TransportSPb Владислав Булгаков.

Сроки исполнения контракта привязаны к этапам строительства: первые десять вагонов «ПК ТС» передаст заказчику сразу после ввода первого участка — от Балканской площади в Купчино до Старорусского проспекта в поселке Шушары. По условиям концессионного соглашения, заключенного в октябре 2019 года, это должно произойти не позднее четырех лет с момента подписания. В марте врио председателя комитета по инвестициям Иван Складчиков сказал, что первый этап проекта планируется завершить в 2024 году, второй — от поселка Шушары до Славянки — в 2025 году. После окончания строительства второго этапа будут поставлены и оставшиеся 12 вагонов, уточнили в пресс-службе «ПК ТС». Собираться трамваи будут на двух производственных площадках «ПК ТС» — Тверском механическом заводе электротранспорта и Невском заводе электрического транспорта им. Пироцкого. Летом прошлого года «Ъ-СПб» писал о том, что Смольный лоббирует закупку подвижного состава для трамвайной линии «Славянка» именно у «ПК ТС», имеющей производство в Петербурге.

Модель 71–932 «Невский» была разработана «ПК ТС» по техническому заданию СПб ГУП «Горэлектротранс» (ГЭТ) на базе модели 71–931 «Витязь-М» и впервые представлена в январе 2023 года. До конца текущего года парк ГЭТ должен пополниться 38 вагонами этой модели в рамках контракта «ПК ТС» с городским комитетом по транспорту на поставку для города 81 трамвая на общую сумму 11,6 млрд рублей. Контракт был подписан в 2022 году, и, по словам генерального директора «ПК ТС» Александра Дубровкина, стоимость вагона «Невский» по нему составляла около 150 млн рублей.

В новом конкурсе на поставку трамвайных вагонов на общую сумму 16,5 млрд рублей, объявленном в конце марта 2023 года, ГЭТ определил максимальную стоимость для трехсекционных трамваев от 157,7 до 172,9 млн рублей (в зависимости от сроков поставки), в том числе для одного двустороннего трехсекционного вагона — не более 170,5 млн рублей. Господин Панкратов, комментируя для «Ъ-СПб» стоимость контракта, отметил, что выбор подвижного состава для ТЛ «Славянка» осуществлялся в соответствии с концессионным соглашением. «Условия договора поставки учитывают множество параметров: объем заказа, комплектацию, сроки выполнения работ и многое другое. Невозможно сравнивать уже заключенный контракт с еще не заключенным»,— сказал глава компании по поводу существенных ценовых различий на поставку подвижного состава для ГЭТ и ТЛ «Славянка».

«В данном случае параметры стоимости для таких сроков поставки выглядят релевантными. Выбран объективно самый сильный подрядчик, особенно учитывая высокий уровень локализации плюс опыт в рамках действующих контрактов на территории Санкт-Петербурга»,— считает гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров, связывающий изменение стоимости вагонов как с инфляционными процессами в целом, так и с улучшением технических параметров изделия.

Строительство трамвайной линии протяженностью 21 км началось в августе прошлого года. Стоимость всего проекта на момент заключения концессионного соглашения составляла 25,9 млрд рублей, в марте комитет по инвестициям назвал цифру в 50 млрд рублей, в том числе 20 млрд должны составить финансовые вложения города.

Вячеслав Калашников

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