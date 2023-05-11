Концессионер выбирает невское

Поставщиком трамваев для линии Купчино — Шушары — Славянка выбрана компания «ПК Транспортные системы». Стоимость одного вагона оказалась примерно на 20% выше, чем та, по которой аналогичные трамваи закупал город для нужд «Горэлектротранса». Эксперты предполагают, что причина высокой цены может быть в комплектации или условиях гарантийного обслуживания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как утверждают представители концессионера трамвайной линии, при выборе поставщика были рассмотрены коммерческие предложения от нескольких компаний

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Как утверждают представители концессионера трамвайной линии, при выборе поставщика были рассмотрены коммерческие предложения от нескольких компаний

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ООО «Балтнедвижсервис» (концессионер трамвайной линии «Славянка», создано с участием Газпромбанка и ГК «АБЗ-1») подписало контракт на поставку подвижного состава с российским разработчиком и производителем электротранспорта — ООО «ПК Транспортные системы» («ПК ТС»). Как сообщила пресс-служба «ПК ТС», для «Славянки» будет изготовлено 22 низкопольных трехсекционных вагона двустороннего движения 71–932 «Невский». Как уточнили «Ъ-СПб» в обеих компаниях, сумма контракта составляет около 4 млрд рублей, из чего следует, что стоимость одного вагона приближается к 180 млн.

По словам генерального директора ООО «Балтнедвижсервис» Дмитрия Панкратова, при выборе поставщика были рассмотрены коммерческие предложения от нескольких компаний. Источник, знакомый с процессом, уточнил для «Ъ-СПб», что на исполнение контракта претендовали такие крупные производители, как Усть-Катавский вагоностроительный завод и белорусский «Белкоммунмаш». «Не думаю, что предложение компании "ПК Транспортные системы" было одним из самых дешевых среди претендентов, но, вполне возможно, сыграли такие факторы, как гарантийное обслуживание и иные параметры. Так, например, у ТКК выбор пал на продукцию Stadler по причине того, что они предложили пятилетнюю гарантию на свои вагоны»,— отмечает главный редактор портала TransportSPb Владислав Булгаков.

Сроки исполнения контракта привязаны к этапам строительства: первые десять вагонов «ПК ТС» передаст заказчику сразу после ввода первого участка — от Балканской площади в Купчино до Старорусского проспекта в поселке Шушары. По условиям концессионного соглашения, заключенного в октябре 2019 года, это должно произойти не позднее четырех лет с момента подписания. В марте врио председателя комитета по инвестициям Иван Складчиков сказал, что первый этап проекта планируется завершить в 2024 году, второй — от поселка Шушары до Славянки — в 2025 году. После окончания строительства второго этапа будут поставлены и оставшиеся 12 вагонов, уточнили в пресс-службе «ПК ТС». Собираться трамваи будут на двух производственных площадках «ПК ТС» — Тверском механическом заводе электротранспорта и Невском заводе электрического транспорта им. Пироцкого. Летом прошлого года «Ъ-СПб» писал о том, что Смольный лоббирует закупку подвижного состава для трамвайной линии «Славянка» именно у «ПК ТС», имеющей производство в Петербурге.

Модель 71–932 «Невский» была разработана «ПК ТС» по техническому заданию СПб ГУП «Горэлектротранс» (ГЭТ) на базе модели 71–931 «Витязь-М» и впервые представлена в январе 2023 года. До конца текущего года парк ГЭТ должен пополниться 38 вагонами этой модели в рамках контракта «ПК ТС» с городским комитетом по транспорту на поставку для города 81 трамвая на общую сумму 11,6 млрд рублей. Контракт был подписан в 2022 году, и, по словам генерального директора «ПК ТС» Александра Дубровкина, стоимость вагона «Невский» по нему составляла около 150 млн рублей.

В новом конкурсе на поставку трамвайных вагонов на общую сумму 16,5 млрд рублей, объявленном в конце марта 2023 года, ГЭТ определил максимальную стоимость для трехсекционных трамваев от 157,7 до 172,9 млн рублей (в зависимости от сроков поставки), в том числе для одного двустороннего трехсекционного вагона — не более 170,5 млн рублей. Господин Панкратов, комментируя для «Ъ-СПб» стоимость контракта, отметил, что выбор подвижного состава для ТЛ «Славянка» осуществлялся в соответствии с концессионным соглашением. «Условия договора поставки учитывают множество параметров: объем заказа, комплектацию, сроки выполнения работ и многое другое. Невозможно сравнивать уже заключенный контракт с еще не заключенным»,— сказал глава компании по поводу существенных ценовых различий на поставку подвижного состава для ГЭТ и ТЛ «Славянка».

«В данном случае параметры стоимости для таких сроков поставки выглядят релевантными. Выбран объективно самый сильный подрядчик, особенно учитывая высокий уровень локализации плюс опыт в рамках действующих контрактов на территории Санкт-Петербурга»,— считает гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров, связывающий изменение стоимости вагонов как с инфляционными процессами в целом, так и с улучшением технических параметров изделия.

Строительство трамвайной линии протяженностью 21 км началось в августе прошлого года. Стоимость всего проекта на момент заключения концессионного соглашения составляла 25,9 млрд рублей, в марте комитет по инвестициям назвал цифру в 50 млрд рублей, в том числе 20 млрд должны составить финансовые вложения города.

Вячеслав Калашников