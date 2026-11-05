Финляндия призвала не увязывать финансирование Украины с бюджетом ЕС
Потребности Украины в финансировании имеют приоритет и не должны «стать заложниками» переговоров по долгосрочному бюджету Евросоюза (ЕС), заявил министр по европейским делам Финляндии Йоаким Странд. Он выступает против «чрезмерно большого бюджета» ЕС.
Министр считает, что ЕС необходимо «расставить приоритеты в расходах» и больше сосредоточиться на конкурентоспособности, обороне и инновациях. Однако для включения мер по поддержке Украины в бюджет ЕС потребуется значительный объем финансирования.
«Даже если мы не согласуем многолетний финансовый план до конца года или даже до конца марта, Украине в любом случае понадобится поддержка. Мы должны иметь возможность поддержать Украину, независимо от того, что произойдет с многолетними финансовыми рамками (бюджета)»,— сказал Йоаким Странд (цитата по Rapporteur).
Финский министр считает поддержку Украины «самым важным, что нужно сделать Европе». «Что касается Украины, мы открыты для различных вариантов финансирования»,— отметил он.
26–27 ноября лидеры ЕС проведут внеочередной саммит для согласования финансового плана на 2028–2034 годы. Дипломаты опасаются, что финансирование Украины «станет разменной монетой» в спорах о бюджете, и процесс его утверждения затянется до выборов во Франции в апреле 2027-го, уточняет портал. Брюссель рассчитывал до конца года согласовать новый пакет помощи Киеву объемом €45 млрд. Politico писало, что Германия недовольна позицией некоторых стран ЕС, не желающих участвовать в дальнейшем финансировании Украины.