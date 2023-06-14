Google выпустила новый инструмент ИИ для размещения рекламы на платформах компании

Американская корпорация Google представила искусственный интеллект, который поможет легче и качественнее размещать рекламу на платформах, принадлежащих компании. В Google считают, что новая технология позволит рекламодателям меньше внимания уделять оформлению контента при продвижении товаров.

Функция Demand Gen поможет разместить фото или видеоматериалы на нескольких площадках, например Gmail, YouTube и Shorts, а также определит, где эта реклама будет смотреться лучше всего. Инструмент Video View позволит найти площадку с максимальным числом видеопоказов рекламы — на тестах Google у технологии получалось поднять число просмотров рекламных видеороликов на 40%.

Впервые о намерении Google добавить функции ИИ для размещения и создания рекламы стало известно в апреле 2023 года. В мае YouTube начал тестировать новую функцию, которая может запретить просмотр видео с блокировщиком рекламы.

Евгений Федуненко