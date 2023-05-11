YouTube может запретить просмотр видео с блокировщиком рекламы

Видеосервис YouTube тестирует новую функцию, из-за которой пользователи не смогут смотреть видео с блокировщиками рекламы. Сервис будет предлагать либо отключить блокировщик и посмотреть рекламный ролик, либо подписаться на YouTube Premium.

В YouTube называют новую функцию экспериментальной, на данный момент она не получила широкого распространения. Ранее в 2022 году приложение YouTube Vanced прекратило работу из-за юридических проблем с Google — сервис представлял собой модифицированную версию YouTube без рекламы и с дополнительными бесплатными функциями вроде прослушивания в фоновом режиме.

Владеющая YouTube Google известна своей борьбой с блокировщиками рекламы — компания собиралась в январе 2023 года перевести свой браузер Google Chrome на систему расширений Manifest V3, что сделало бы бесполезными нынешние версии блокировщиков. Однако переход на Manifest V3 отложили, так как разработчики продолжают анализировать отзывы и вносить изменения в новую систему. Также в 2016 году Google удалила из Play Store все блокировщики рекламы, не интегрированные в браузеры.

Евгений Федуненко