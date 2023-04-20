Google предоставит искусственный интеллект для помощи в создании рекламы

Американская корпорация Google собирается внедрить генеративный искусственный интеллект в рекламные инструменты. Об это сообщает Financial Times со ссылкой на внутреннюю презентацию Google.

Как считают в Google, генеративный ИИ поможет создавать комплексные рекламные кампании, как у крупнейших маркетинговых агентств. В самой Google уже частично применяют ИИ в рекламных целях. Новый алгоритм будет обрабатывать изображения, видео и тексты, предоставленные рекламодателями, после чего смешает их и на основе этого представит готовую рекламу с учетом целевой аудитории.

Ранее New York Times сообщила , что Google рассматривает возможность добавления целого ряда новых функций искусственного интеллекта (ИИ) в свою поисковую систему. Также компания уже представила чат-бот Bard, однако он получил неоднозначные оценки от пользователей, которые заметили в его ответах фейки и конспирологические теории.

Евгений Федуненко