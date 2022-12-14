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Коммерсантъ FM
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В Кремле допустили подачу иска в ВТО к Литве из-за ограничений по транзиту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что нужно проработать перспективу подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) по убыткам от ограничений со стороны Литвы по транзиту в Калининградскую область.

«Что касается судебных перспектив, конечно, сначала предстоит это тщательно взвесить, проработать с точки зрения юристов, правовиков с тем, чтобы спланировать возможные шаги наилучшим образом»,— сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Он добавил, что федеральный центр всегда поддерживал и будет поддерживать регионы. «Что касается Калининграда, то здесь особое отношение, потому что у региона особенное положение в силу географии»,— отметил пресс-секретарь президента.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов вчера, 13 декабря, сообщил, что региональные власти готовят расчеты для Минэкономики РФ, чтобы предъявить иск Литве в ВТО. Он заявил, что в рамках иска можно потребовать компенсацию «или, в случае если они не будут отменять эти ограничения, ввести свои меры полностью легально, на всех юридических основаниях».

Ограничения по калининградскому транзиту действуют с 18 июня. Литва запретила провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции ЕС. Позже Еврокомиссия опубликовала разъяснения, в которых сказано, что запрет распространяется только на автотранспорт. Транзит по железной дороге возможен, но осуществляется под контролем.

Подробнее о проблеме калининградского транзита — в материале «Ъ» «Ваш рельс отменен».

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