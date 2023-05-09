Литва начала обсуждать с ЕС односторонний запрет на транзит определенных товаров

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что совместно с Евросоюзом обсуждается возможность одностороннего запрета на перевозку групп товаров через литовскую границу. Соглашение позволит Вильнюсу не получать одобрения ЕС для запрета на вывоз определенных товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Габриэлюс Ландсбергис

Фото: Brendan Smialowski / Pool Photo / AP Габриэлюс Ландсбергис

Фото: Brendan Smialowski / Pool Photo / AP

Сейчас вопрос находится на стадии согласования, добавил господин Ландсбергис. Он уточнил, что правовые установки ЕС допускают применение подобных ограничений, особенно в отношении товаров двойного назначения. «Через границу Литвы, если не обеспечить этому заслон, они могут попасть в воюющие страны»,— объяснил Габриэлюс Ландсбергис журналистам (цитата по ТАСС).

18 июня 2022 года Литва запретила железнодорожный и автомобильный транзит в Калининград санкционных, с точки зрения ЕС, товаров. С 10 июля остановился транзит цемента, табака и алкоголя, с 10 августа — нефтепродуктов. Габриэлюс Ландсбергис тогда заявил, что транзит российских товаров, включая допущенные Еврокомиссией до перевозки, создает угрозу безопасности Литвы.