Литва начала обсуждать с ЕС односторонний запрет на транзит определенных товаров

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что совместно с Евросоюзом обсуждается возможность одностороннего запрета на перевозку групп товаров через литовскую границу. Соглашение позволит Вильнюсу не получать одобрения ЕС для запрета на вывоз определенных товаров.
Габриэлюс Ландсбергис
Фото: Brendan Smialowski / Pool Photo / AP
Сейчас вопрос находится на стадии согласования, добавил господин Ландсбергис. Он уточнил, что правовые установки ЕС допускают применение подобных ограничений, особенно в отношении товаров двойного назначения. «Через границу Литвы, если не обеспечить этому заслон, они могут попасть в воюющие страны»,— объяснил Габриэлюс Ландсбергис журналистам (цитата по ТАСС).
18 июня 2022 года Литва запретила железнодорожный и автомобильный транзит в Калининград санкционных, с точки зрения ЕС, товаров. С 10 июля остановился транзит цемента, табака и алкоголя, с 10 августа — нефтепродуктов. Габриэлюс Ландсбергис тогда заявил, что транзит российских товаров, включая допущенные Еврокомиссией до перевозки, создает угрозу безопасности Литвы.