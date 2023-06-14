Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Делимханов жив и находится в Чечне

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал «фейками» информацию о ранении депутата Госдумы Адама Делимханова. По словам командира, господин Делимханов находится в Чечне. Украинские Telegram-каналы сегодня, 14 июня, распространили информацию о гибели депутата. В пресс-службе Госдумы сказали «Звезде», что Адам Делимханов был ранен. Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram, что депутат не выходит на связь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова

«Это все фейки. Адам Султанович живее всех живых и находится сейчас в республике — поехал к Рамзану Ахматовичу (Кадырову.— "Ъ"). Скажу так: там, где нас нет, нас постоянно убивают»,— утверждает господин Алаудинов (цитата по ТАСС).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что говорил с господином Делимхановым, тот «жив-здоров».

Лаура Кеффер