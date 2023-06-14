Рубль откинуло в прошлое

Рубль вновь подешевел до уровней прошлого года. 14 июня в ходе торгов российская валюта в моменте перешагнула отметку в 85 руб. за доллар. В последний раз такие значения фиксировались на рынке 4 апреля 2022-го. Вместе с тем укрепляется и евро — до апрельских показателей. Еще утром стоимость европейской валюты превышала 91,5 руб., но затем чуть скорректировалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Чем объяснить очередное падение рубля? И как долго оно продлится? Аналитик компании «Цифра Брокер» Даниил Болотских связывает это с недавними негативными отчетами регуляторов: «Есть несколько причин последнего ослабления рубля. Самое главное, что повлияло, — заявление Банка России о том, что сальдо торгового баланса снизилось на $99 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из-за этого будет меньше продаж валюты, и соответственно, спекулянты спешат закупиться валютой по низким ценам. Также на прошлой неделе Минфин отчитался о нефтегазовых доходах за май. Согласно данным, федеральный бюджет в мае недополучил 30 млрд руб. нефтегазовых доходов, при этом ранее прогнозировался дефицит 8,1 млрд руб. Это также негативно влияет на курс рубля, поэтому доллар и евро продолжают укрепляться.

Также среди факторов нервозность инвесторов в связи с геополитическими новостями. Кроме того, продажа валюты в начале месяца у нас стандартно ниже, чем в конце, когда экспортеры начинают продавать свою валютную выручку, поэтому ей проще расти. В ближайшее время доллар может подскочить до 85-86 руб.»

Однако уже к концу месяца рубль должен укрепить позиции, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Впрочем, по его словам, неопределенность на рынке существенно расширяет коридор колебания российской валюты: «Глобальный тренд на ослабление рубля, конечно, сохраняется. Но мы можем более или менее конкретно рассуждать про перспективу ближайших недель.

Самый главный такой непрозрачный фактор связан с тем, что часть валютной выручки экспортеров оседает на счетах в дружественных странах. Мы знаем про проблемы конвертации индийской рупии в рубли, мы знаем про сообщения Центробанка о том, что периодически наблюдается дефицит юаней из-за их низкого проникновения на российский рынок.

Все эти факторы могут отойти на второй план с началом налогового периода в конце месяца.

Пик придется на 28 число. Рубль уже показал небольшой откат. Эта тенденция может развиться. Тем не менее высокая волатильность расширяет текущий диапазон торговли, и в ближайшие месяцы национальная валюта может находиться в пределах 80-90 руб. за доллар».

Самое сильное падение российской валюты произошло в марте прошлого года. Тогда стоимость доллара превышала 120 руб. Как считает экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов, возвращение к этим уровням сейчас едва ли возможно. Хотя продолжающееся падение рубля может потребовать вмешательства финансовых властей, говорит он:

«Некие, по крайней мере, вербальные интервенции в ходе Петербургского форума мы должны услышать. Потому что очень много аналитических замечаний, расчетов о некоем диапазоне. Цифра 85 в этом диапазоне чаще всего обозначается как верхняя граница этого самого коридора. На данном этапе, летом, уровень в 90 руб. за доллар никому не выгоден по той простой причине, что много обсуждений о корректировке подхода и к налогообложению, и к каким-то льготным программам.

Слишком много сейчас неопределенности даже в самой риторике правительства.

Что в итоге вы пытаетесь добиться? Дайте четкости, дайте ясности.

Одним из моментов, который подведет некую черту, будет окончательный вариант windfall tax. Вот когда все согласуют, когда рынок и бизнес окончательно поймут, что собирается получить государство и как это пропишут, это будет один серьезный момент. И, наверное, второй серьезный момент — новшества в налогообложении добывающего сектора в широком смысле. Тогда будет пересчитан некий новый эквивалентный курс, который позволит экспортерам более выгодно себя чувствовать».

Очередной виток ослабления рубля начался 10 мая. Тогда стоимость доллара достигала почти 76 руб. С тех пор российская валюта потеряла больше 10% к американской.

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Владислав Викторов