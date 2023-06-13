Рубль не держится за фундамент

Данные Банка России свидетельствуют об устойчивом и заметном снижении оценок профицита счета текущих операций платежного баланса РФ. Аналитики считают, что одна из причин — переоценка экспортных поступлений, что сказывается и на повышенной волатильности курса рубля. Также среди причин расхождения курса с прогнозами – растущий эффект разовых факторов, в том числе покупок валюты уходящими с рынка РФ компаниями, и продажи Минфином резервов для финансирования бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хотя курс рубля в длинную определяют снижение экспорта и рост импорта, на его короткую динамику чаще стали воздействовать и разовые факторы валютного рынка

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Хотя курс рубля в длинную определяют снижение экспорта и рост импорта, на его короткую динамику чаще стали воздействовать и разовые факторы валютного рынка

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По оценке Банка России, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе—мае 2023 года составил $22,8 млрд против $123,8 млрд год назад. Столь существенная разница с показателями января—мая 2022 года, когда импорт резко сократился, а экспорт — рос, почти полностью обеспечена снижением профицита торгового баланса — на $99,6 млрд. С прошлой весны ситуация полностью развернулась: объемы экспорта российских товаров и цены на них снижаются, а импорта — растут, поясняет регулятор.

Дефицит во внешней торговле услугами тоже заметно увеличился. Если в январе—мае 2022 года он составлял $5,7 млрд, то в январе—мае 2023 года — $9,3 млрд, из которых $4,1 млрд образовались за последние два месяца. Впрочем, эта оценка, вероятнее всего, уменьшится — как и текущие предварительные оценки профицита текущего счета в мае и ранее. Так, в апреле ЦБ оценивал профицит счета текущих операций в $6,8 млрд, а теперь — в $2,3 млрд (оценка показателя в первом квартале 2023 года за апрель—май всего понижена на $3,3 млрд), что может свидетельствовать как о заметно меньшем сжатии экспорта (либо восстановлении импорта), так и о точности соответствующих оценок регулятора в текущих условиях.

Оценка дефицита сальдо первичных и вторичных доходов в январе—мае 2023 года составила $12,6 млрд против зафиксированных в соответствующем периоде 2022 года $14,8 млрд. Причина — уменьшение объема начисленных российскими компаниями инвестиционных доходов в пользу нерезидентов. Между тем «наращивание иностранных активов было представлено преимущественно в категориях "прочие инвестиции" и "прямые инвестиции"», добавляет объяснений регулятор, указывая, что «сокращение обязательств в финансовом счете сформировано, в том числе, в рамках механизма выпуска замещающих облигаций».

По базовому прогнозу ЦБ на 2023 год, обновленному в конце апреля, при среднегодовой цене нефти в $55 за баррель профицит счета текущих операций окажется на уровне $47 млрд, (профицит торговли товарами — $117 млрд, дефицит торговли услугами — $23 млрд, а первичных и вторичных доходов — минус $47 млрд). «При усиливающемся санкционном давлении на экспортеров и при на глазах ухудшающейся конъюнктуре сырьевых рынков этот прогноз может оказаться завышенным,— отмечают аналитики Telegram-канала MMI и добавляют: — Слабость внешней торговли и драматичное сокращение торгового профицита — исчерпывающий ответ на вопрос, что происходит с рублем».

Между тем многие аналитики не соглашаются с последним утверждением (см. “Ъ” от 15 мая). Так, экономисты Райффайзенбанка поясняют: текущая волатильность рубля свидетельствует, что кроме фундаментального влияния платежного баланса (которое может реализовываться с лагом) на фоне снизившейся ликвидности российского валютного рынка на курс ощутимо влияют разовые факторы, формирующие дополнительный спрос (например, сделки, связанные с уходом иностранных компаний) или предложение иностранной валюты (конвертация валюты экспортерами перед налоговыми или дивидендными выплатами).

Еще в апреле аналитики полагали, что справедливым в ближайшие месяцы будет курс в 70–80 руб./$, но с конца мая он устойчиво превышает верхнюю границу этого диапазона. По мнению Александра Джиоева из УК «Альфа-Капитал», текущую динамику курса объясняют два фактора. Первый — отложенная реакция на предыдущую волну падения цен на нефть: цена Brent была ниже $72, что теперь, спустя пару недель, учтено в стоимости рубля. Второй — недавнее сообщение Минфина о продаже большого объема юаней в новом отчетном периоде (см. “Ъ” от 5 июня) — продавая деньги ФНБ, ведомство перекрывает недополученные от экспорта доходы. «Это идет вразрез с рыночными ожиданиями, поскольку многие предполагали, что экспортные поставки вот-вот расширятся»,— отмечает господин Джиоев. Последнее, вероятнее всего, объясняет и заметное ухудшение ЦБ оценок профицита текущего счета в апреле.

«Баланс текущего счета всегда будет таким, чтобы удовлетворить спрос на сбережение в иностранных активах (т. е. спрос на отток капитала), а курс будет ровно таким, чтобы обеспечить соответствующий текущий счет»,— констатирует Александр Исаков из Bloomberg Economics. «Да, структура потоков поменялась (в том числе из-за сохранения части экспортной выручки на внешних счетах), но способность понимать основные потоки по текущему и финансовому счету (где гораздо больше неизвестных), уверен, позволит лучше предсказывать движения рубля»,— не соглашается с ним Игорь Полевой из «Локо-Инвест».

Артем Чугунов