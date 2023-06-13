Доллар отдохнул и окреп

Длинные выходные вновь спровоцировали ослабление курса рубля. На торгах Московской биржи курс доллара впервые с апреля прошлого года закрылся выше уровня 84 руб./$. При этом объем торгов с американской валютой с поставкой «завтра» превысил 120 млрд руб., максимум с первой декады мая. Аналитики связывают происходящее с высоким спросом на валюту со стороны импортеров и уходящих из страны небольших иностранных компаний, а также со спекуляциями локальных инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Курс доллара на торгах Московской биржи 13 июня поднялся выше уровня 84 руб./$. В ходе торгов он достигал отметки 84,32 руб./$, максимума с 4 апреля минувшего года. По итогам торгов курс остановился на отметке 84,3 руб./$, что на 1,67 руб. выше значений закрытия пятницы. Курс евро вырос на 1,97 руб., до 90,94 руб./€. Юань прибавил в цене 17 коп. и достиг 11,74 руб./CNY.

Взлет курсов ведущих валют сопровождалось резким ростом активности инвесторов.

Объем торгов долларами с поставкой «завтра» превысил 120 млрд руб., что является максимальным результатом с 11 мая. Объем торгов юанем вырос до 124 млрд руб., это также максимум с первой декады мая и второй результат с начала года. Заметно выросла активность и в евро (почти 39 млрд руб.).

По мнению руководителя отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгения Локтюхова, движение на валютном рынке могло быть связано с отложенным из-за длинных выходных спросом со стороны импортеров, а также повышением активности частных инвесторов, отыгрывающих повышенную волатильность на рынке нефти. В понедельник стоимость североморской нефти Brent опускалась на спот-рынке почти на 4% до минимума с начала года — $71,69 за баррель. Во вторник цены хотя и выросли на 2,8%, но не достигли значений прошлой недели — $74,2 за баррель. По данным Банка России, положительное сальдо счета текущих операций (СТО) платежного баланса РФ в январе—мае 2023 года, по предварительной оценке, уменьшилось в 5,4 раза — до $22,8 млрд по сравнению со $123,8 млрд за аналогичный период 2022 года. «Незначительный профицит СТО свидетельствует как о росте импорта, так и о падении экспортных потоков, которое и является базовой причиной для ослабления рубля»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Эффект от активизации импортеров мог быть усилен техническими факторами. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев обращает внимание, что возле уровня 83 руб./$ могли стоять заявки на покупку доллара (стоп-лоссы у тех, кто шортил доллар) и заявки на покупку доллара у тех, кто ставил на пробитие годового максимума. «В результате пробития годового максимума эти заявки начали срабатывать, что усилило ослабление рубля и увеличило объемы торгов»,— считает Михаил Васильев.

Спрос на американскую валюту мог вырасти и со стороны уходящих из России иностранных компаний. Влияние этого фактора ниже, чем в начале апреля, так как крупные компании ушли из российских проектов, и с 1 июня месячный лимит вывода средств ограничен $1 млрд. «Несмотря на то что большинство крупных нерезидентов уже вышли из российских проектов, процесс спускается на более мелкие компании»,— отмечает Владимир Евстифеев.

В сложившихся на рынке условиях ослабление рубля может продолжиться, но темпы снизятся, считают аналитики.

«Фундаментально дальнейший активный рост курса доллара не вполне оправдан. Поэтому без дополнительных новостных триггеров доллару преодолеть отметку 84 руб. будет сложно»,— отмечает господин Локтюхов. По оценке Владимира Евстифеева, при закреплении выше уровня 83,5 руб./$ следующей целью может стать уровень 85,5 руб./$. Разворот, считает он, может произойти либо в случае фиксации прибыли по спекулятивным позициям, либо когда экспортеры станут активно конвертировать валютную выручку по выгодному курсу.

Виталий Гайдаев