Новак: Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года

Россия продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с до конца декабря 2024 года, оно будет считаться от квоты на 2024 год, сообщил вице-премьер правительства РФ Александр Новак по итогам переговоров ОПЕК+ в Вене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Россия продлит свое добровольное сокращение на 500 тыс. б/с до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности по согласованию со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольных сокращениях в апреле»,— подчеркнул чиновник (цитата по ТАСС).

Зампред российского правительства подчеркнул, что данное решение было принято в ходе диалога со всеми участниками альянса ОПЕК+, никаких споров и серьезных разногласий у РФ с Саудовской Аравией и другими участниками соглашения не было.

4 июня ОПЕК официально сообщила, что ОПЕК+ договорилась скорректировать общий уровень добычи нефти до 40,46 млн баррелей в сутки (б/с) с 2024 года. Уточняется, что 36-я министерская встреча ОПЕК+ запланирована на 26 ноября 2023 года в Вене. Не исключено, что на ней условия действующего соглашения и иные договоренности участников неформального альянса будут скорректированы.

Александр Кислов