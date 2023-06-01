Kasatkin Consulting: для сохранения уровня добычи нефти в России нужно ежегодно наращивать инвестиции на 62 млрд рублей

В 2024-2030 годах российским нефтяникам нужно наращивать инвестиции на 62 млрд руб. в год для сохранения текущего уровня добычи нефти. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на обзор Kasatkin Consulting (экс-Deloitte в России).

Инвестиции в нефтедобычу в России в 2022 году выросли на 17,7% до 1,8 трлн руб. В обзоре Kasatkin Consulting отмечается, что нефтекомпании продолжили активно инвестировать в первом квартале 2023 года, но во втором начали постепенно сокращать инвестиции. По прогнозу, по итогам 2023 года инвестиции в отрасль сократятся на 7,6% по сравнению с 2022м-м, до 1,68 трлн руб.

Kasatkin Consulting приводит три сценария развития ситуации с добычей нефти в 2024-2030 годах:

Добычу нефти удастся сохранить на уровне 2023 года при условии, что инвестиции нарастят на 62 млрд руб. или на 434 млрд руб. за весь период.

Объем производства нефти снизится на 20,2%, до 411 млн т к 2030 году при сохранении инвестиций на сегодняшнем уровне.

Добыча нефти вырастет на 11% при росте инвестиций на 90 млрд руб. в год и достижения уровня в 2,3 трлн руб. ежегодно к 2030 году.

По оценкам Kasatkin Consulting, крупнейшие игроки рынка нефти и газа могут увеличить инвестиции в отрасль. Согласно прогнозу, инвестиции транснациональных компаний (ExxonMobil, Shell, Chevron, BP, TotalEnergies, Eni, Equinor) в 2023 г. вырастут на 4,4% до $115,3 млрд, национальных компаний (SaudiAramco, CNPC, NIOC, Petrobras, PDVSA, «Газпром», «Роснефть») — на 10% до $154,3 млрд.

В феврале вице-премьер Александр Новак объявил, что Россия в марте снизит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. После сокращение продлили до конца 2023 года. Вместе с Россией уменьшить добычу в мае в совокупности на 1,6 млн баррелей в сутки согласились Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт и другие страны ОПЕК+. При этом по данным ОПЕК+, в марте Россия сократила добычу только на 300 тыс. баррелей в сутки.

Олеся Павленко