Kasatkin Consulting: для сохранения уровня добычи нефти в России нужно ежегодно наращивать инвестиции на 62 млрд рублей

В 2024-2030 годах российским нефтяникам нужно наращивать инвестиции на 62 млрд руб. в год для сохранения текущего уровня добычи нефти. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на обзор Kasatkin Consulting (экс-Deloitte в России).
Инвестиции в нефтедобычу в России в 2022 году выросли на 17,7% до 1,8 трлн руб. В обзоре Kasatkin Consulting отмечается, что нефтекомпании продолжили активно инвестировать в первом квартале 2023 года, но во втором начали постепенно сокращать инвестиции. По прогнозу, по итогам 2023 года инвестиции в отрасль сократятся на 7,6% по сравнению с 2022м-м, до 1,68 трлн руб.
Kasatkin Consulting приводит три сценария развития ситуации с добычей нефти в 2024-2030 годах:
- Добычу нефти удастся сохранить на уровне 2023 года при условии, что инвестиции нарастят на 62 млрд руб. или на 434 млрд руб. за весь период.
- Объем производства нефти снизится на 20,2%, до 411 млн т к 2030 году при сохранении инвестиций на сегодняшнем уровне.
- Добыча нефти вырастет на 11% при росте инвестиций на 90 млрд руб. в год и достижения уровня в 2,3 трлн руб. ежегодно к 2030 году.
По оценкам Kasatkin Consulting, крупнейшие игроки рынка нефти и газа могут увеличить инвестиции в отрасль. Согласно прогнозу, инвестиции транснациональных компаний (ExxonMobil, Shell, Chevron, BP, TotalEnergies, Eni, Equinor) в 2023 г. вырастут на 4,4% до $115,3 млрд, национальных компаний (SaudiAramco, CNPC, NIOC, Petrobras, PDVSA, «Газпром», «Роснефть») — на 10% до $154,3 млрд.
В феврале вице-премьер Александр Новак объявил, что Россия в марте снизит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. После сокращение продлили до конца 2023 года. Вместе с Россией уменьшить добычу в мае в совокупности на 1,6 млн баррелей в сутки согласились Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт и другие страны ОПЕК+. При этом по данным ОПЕК+, в марте Россия сократила добычу только на 300 тыс. баррелей в сутки.