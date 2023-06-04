ОПЕК+ скорректирует общий уровень добычи нефти до 40,46 млн баррелей в сутки с 2024 года

ОПЕК+ договорилась скорректировать общий уровень добычи нефти до 40,46 млн баррелей в сутки (б/с) с 2024 года. Об этом говорится в сообщении ОПЕК по итогам министерской встречи.

«Скорректировать уровень общей добычи сырой нефти для стран—участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, до 40,46 млн баррелей в сутки с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года»,— сообщает ОПЕК.

Целевые уровни добычи нефти на 2024 год выглядят следующим образом:

Алжир — 1,007 млн б/с;

Ангола — 1,280 млн б/с;

Конго — 276 тыс. б/с;

Экваториальная Гвинея — 70 тыс. б/с;

Габон — 177 тыс. б/с;

Ирак — 4,431 млн б/с;

Кувейт — 2,676 млн б/с;

Нигерия — 1,380 млн б/с;

Саудовская Аравия — 10,478 млн б/с;

ОАЭ — 3,219 млн б/с;

Азербайджан — 551 тыс. б/с;

Бахрейн — 196 тыс. б/с;

Бруней — 83 тыс. б/с;

Казахстан — 1,628 млн б/с;

Малайзия — 401 тыс. б/с;

Мексика — 1,753 млн б/с;

Оман — 841 тыс. б/с;

Россия — 9,828 млн б/с;

Судан — 64 тыс. б/с;

Южный Судан — 124 тыс. б/с.

Общая добыча нефти стран ОПЕК+ будет скорректирована до 40,463 млн б/с. 36-я министерская встреча ОПЕК+ запланирована на 26 ноября 2023 года в Вене.

Мария Федотова