Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ОПЕК+ скорректирует общий уровень добычи нефти до 40,46 млн баррелей в сутки с 2024 года

ОПЕК+ договорилась скорректировать общий уровень добычи нефти до 40,46 млн баррелей в сутки (б/с) с 2024 года. Об этом говорится в сообщении ОПЕК по итогам министерской встречи.

«Скорректировать уровень общей добычи сырой нефти для стран—участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, до 40,46 млн баррелей в сутки с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года»,— сообщает ОПЕК.

Целевые уровни добычи нефти на 2024 год выглядят следующим образом:

  • Алжир — 1,007 млн б/с;
  • Ангола — 1,280 млн б/с;
  • Конго — 276 тыс. б/с;
  • Экваториальная Гвинея — 70 тыс. б/с;
  • Габон — 177 тыс. б/с;
  • Ирак — 4,431 млн б/с;
  • Кувейт — 2,676 млн б/с;
  • Нигерия — 1,380 млн б/с;
  • Саудовская Аравия — 10,478 млн б/с;
  • ОАЭ — 3,219 млн б/с;
  • Азербайджан — 551 тыс. б/с;
  • Бахрейн — 196 тыс. б/с;
  • Бруней — 83 тыс. б/с;
  • Казахстан — 1,628 млн б/с;
  • Малайзия — 401 тыс. б/с;
  • Мексика — 1,753 млн б/с;
  • Оман — 841 тыс. б/с;
  • Россия — 9,828 млн б/с;
  • Судан — 64 тыс. б/с;
  • Южный Судан — 124 тыс. б/с.

Общая добыча нефти стран ОПЕК+ будет скорректирована до 40,463 млн б/с. 36-я министерская встреча ОПЕК+ запланирована на 26 ноября 2023 года в Вене.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...