ОПЕК+ скорректирует общий уровень добычи нефти до 40,46 млн баррелей в сутки с 2024 года

ОПЕК+ договорилась скорректировать общий уровень добычи нефти до 40,46 млн баррелей в сутки (б/с) с 2024 года. Об этом говорится в сообщении ОПЕК по итогам министерской встречи.
«Скорректировать уровень общей добычи сырой нефти для стран—участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, до 40,46 млн баррелей в сутки с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года»,— сообщает ОПЕК.
Целевые уровни добычи нефти на 2024 год выглядят следующим образом:
- Алжир — 1,007 млн б/с;
- Ангола — 1,280 млн б/с;
- Конго — 276 тыс. б/с;
- Экваториальная Гвинея — 70 тыс. б/с;
- Габон — 177 тыс. б/с;
- Ирак — 4,431 млн б/с;
- Кувейт — 2,676 млн б/с;
- Нигерия — 1,380 млн б/с;
- Саудовская Аравия — 10,478 млн б/с;
- ОАЭ — 3,219 млн б/с;
- Азербайджан — 551 тыс. б/с;
- Бахрейн — 196 тыс. б/с;
- Бруней — 83 тыс. б/с;
- Казахстан — 1,628 млн б/с;
- Малайзия — 401 тыс. б/с;
- Мексика — 1,753 млн б/с;
- Оман — 841 тыс. б/с;
- Россия — 9,828 млн б/с;
- Судан — 64 тыс. б/с;
- Южный Судан — 124 тыс. б/с.
Общая добыча нефти стран ОПЕК+ будет скорректирована до 40,463 млн б/с. 36-я министерская встреча ОПЕК+ запланирована на 26 ноября 2023 года в Вене.