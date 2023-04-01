The Sun: Лондон может заблокировать кандидатуру фон дер Ляйен на пост генсека НАТО

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала претенденткой на пост генерального секретаря НАТО, сообщил источник The Sun. Утверждается, что несколько стран-участниц альянса предложили ей эту должность. Однако другой источник британского таблоида сообщил, что Лондон, скорее всего, заблокирует кандидатуру госпожи фон дер Ляйен из-за ее «плохого послужного списка» на посту главы Минобороны Германии.

Как пишет The Sun, на должность генсека НАТО также претендует министр обороны Великобритании Бен Уоллес, чью кандидатуру поддерживает премьер Риши Сунак. Премьер Эстонии Кая Каллас, которая также рассматривалась на должность, не будет участвовать в борьбе. Как утверждает The Sun, она намерена сосредоточиться на «угрозе со стороны России» на границах. Еще один вариант — вице-премьер Канады Христя Фриланд с украинскими корнями. По информации источника британского таблоида в НАТО, она вряд ли получит пост из-за того, что Канада не выполнила цель альянса по расходованию 2% ВВП на оборону.

Аналогичные кандидатуры ранее называли другие СМИ. Итальянская газета La Repubblica также сообщала, что госпожа фон дер Ляйен может возглавить альянс. The New York Times утверждала, что Вашингтон рассматривает госпожу Фриланд в качестве преемника Йенса Столтенберга. Его полномочия истекают осенью.

О кандидатах на пост генсека НАТО — в материале «Ъ» «Женщину НАТО».

Леонид Уварчев