Politico: Запад рассчитывает, что следующий генсек НАТО не будет «слишком воинственно» поддерживать Украину

Американская газета Politico сообщает, что западные чиновники рассчитывают, что следующим генеральным секретарем НАТО станет европейский политик, который будет «не слишком воинственно» поддерживать Украину. По данным издания, также важным моментом является способность нового главы альянса выстроить конструктивные отношения с любой американской администрацией.

«Следующим главой НАТО должен быть европеец, который может тесно работать с кем бы то ни было в Белом доме. Кандидат должен поддерживать Украину, но не слишком агрессивно, чтобы не пугать государства, боящиеся спровоцировать Россию»,— отмечается в материале Politico.

Также важным фактором является статус политика, который будет претендовать на должность генсека НАТО. Он должен быть значимой фигурой (например, бывшим главой одного из европейских государств или правительств), чтобы однозначно получить единодушную поддержку 31 страны, а самое главное — США.

Politico называет одним из наиболее вероятных претендентов на должность руководителя Североатлантического альянса главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Ранее британское издание The Sun уточняло, что помимо госпожи фон дер Ляйен на должность генсека НАТО также претендует министр обороны Великобритании Бен Уоллес, чью кандидатуру поддерживает британский премьер Риши Сунак. Премьер Эстонии Кая Каллас, которая также рассматривалась на должность, не будет участвовать в борьбе. Как утверждает The Sun, она намерена сосредоточиться на «угрозе со стороны России» на границах. Еще один вариант — вице-премьер Канады Христя Фриланд с украинскими корнями. По данным Politico, также существует небольшая вероятность продления полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Подробнее о кандидатах на пост генсека НАТО читайте в публикации «Ъ» «Женщину НАТО».

Александр Кислов