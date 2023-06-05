The Telegraph: Сунак на встрече с Байденом попросит поддержать назначение Уоллеса генсеком НАТО

Премьер Великобритании Риши Сунак воспользуется поездкой в Вашингтон, чтобы получить поддержку президента США Джо Байдена в избрании британского министра обороны Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщила The Telegraph. Утверждается, что господин Сунак также лоббировал кандидатуру господина Уоллеса на саммите G7 в Хиросиме.

Как пишет британская газета, господин Уоллес популярен в США из-за его роли в создании международной коалиции по поддержке Украины. Ему удалось довести расходы своей страны на оборону до 2,25% ВВП и он планирует увеличить их до 3% до конца десятилетия.

По данным The Telegraph, Лондон опасается, что кандидатуру будет блокировать Франция и Германия. Они могут поддержать кандидатуру первой женщины-генсека. Другим лидером среди кандидатов называется премьер Дании Метте Фредериксен. Джо Байден встретится с ней в понедельник, 4 июня, в Белом доме.

Господин Уоллес в мае подтвердил намерение возглавить НАТО, но дал понять, что его устраивает и действующая должность. Действующий генсек Йенс Столтенберг ранее подтвердил, что намерен покинуть срок после истечения срока осенью 2023 года. СМИ сообщали, что на должность может также претендовать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, но против может выступить Великобритания.

Леонид Уварчев