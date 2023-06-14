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Коммерсантъ FM
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Блинкен и глава МИД КНР обсудили поддержание открытых линий связи

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Китая Цинь Ганом. Они обсудили важность поддержания открытых линий связи между двумя странами. Пекин также призвал Вашингтон не вмешиваться в свои внутренние дела.

«Сегодня вечером разговаривал по телефону с госсоветником и министром иностранных дел КНР Цинь Ганем. Обсудил текущие усилия по поддержанию открытых каналов связи, а также двусторонние и глобальные вопросы»,— написал господин Блинкен в Twitter.

Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер уточнил, что поддержания линий связи нужно «для ответственного управления отношениями между США и КНР во избежание просчетов и конфликтов». По его словам, стороны обсудили ряд двусторонних и глобальных вопросов, а господин Блинкен «дал понять, что США продолжат использовать дипломатические контакты для поднятия вопросов, вызывающих обеспокоенность».

Центральное телевидение Китая сообщило, что Цинь Ган также изложил американскому госсекретарю позицию КНР по ситуации с Тайванью. «Американская сторона должна проявить уважение, прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, прекратить ради конкуренции наносить ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая»,— сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Госсекретарь США планировал в феврале посетить Пекин, но отложил поездку после инцидента с китайским аэростатом, который Вашингтон заподозрил в шпионской активности. СМИ писали, что Энтони Блинкен прибудет в КНР в это воскресенье, 18 июня. На прошлой неделе Китай посетил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

О развитии отношений двух стран — в материале «Ъ» «Китай и США опасно сближаются».

Лаура Кеффер

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