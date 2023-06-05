Китай и США опасно сближаются

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк прибыл в Пекин для обсуждения болевых точек в отношениях двух стран, балансирующих на грани конфликта. Накануне Пентагон обвинил китайских военных в «опасных перехватах» самолетов и кораблей США, что создает риск непреднамеренных инцидентов. Впрочем, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье, что в Белом доме не считают конфликт с Китаем неизбежным и рассчитывают, что лидеры двух стран Джо Байден и Си Цзиньпин «в какой-то момент» встретятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сближение американского и китайского кораблей

Фото: Mass Communication Specialist 1st Class Andre T. Richard / U.S. Navy / AP Сближение американского и китайского кораблей

Фото: Mass Communication Specialist 1st Class Andre T. Richard / U.S. Navy / AP

Начавшийся в понедельник визит помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка в Пекин стал первым пунктом его индо-тихоокеанского турне. Американский дипломат также посетит Новую Зеландию, где примет участие в стратегическом диалоге по вопросам климатических изменений, технологий, экономического и оборонного сотрудничества двух стран.

Китайская же программа поездки Дэниела Критенбринка, который прибыл в Пекин вместе со старшим директором по КНР в Совете национальной безопасности США Сарой Беран, не разглашается. В кратком заявлении Госдепартамента лишь упоминается, что американские представители «обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений». В Пекине переговоры в понедельник не комментировали.

Накануне в воскресном интервью телекомпании CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и Пекин стремятся «не допустить перерастания конкуренции в конфликт». «Наряду с интенсивной конкуренцией мы поддерживаем интенсивную дипломатию»,— сообщил господин Салливан.

Джейк Салливан выразил надежду на то, что «американские официальные лица в ближайшие месяцы на высоком уровне начнут взаимодействовать со своими китайскими коллегами и затем в какой-то момент мы увидим, как президент Байден и председатель Си Цзиньпин снова встретятся».

Единственная пока встреча лидеров двух стран прошла в ноябре прошлого года в рамках саммита G20 на Бали. Однако затем события первой половины этого года, развивавшиеся по конфронтационному сценарию, не позволили провести визиты в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена, а также министров финансов и торговли Джанет Йеллен и Джины Раймондо. В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин так и не смог встретиться с новым главой Минобороны КНР Ли Шанфу.

В рамках завершившейся в воскресенье в Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» китайский министр, находящийся под санкциями США, отказался общаться с Ллойдом Остином, несмотря на настойчивые просьбы Пентагона.

Таким образом, заявление Джейка Салливана о том, что стороны ведут «интенсивный диалог», скорее выражает желание Вашингтона оставлять открытыми каналы коммуникации с Пекином, в то время как контакты сторон на всех уровнях — по линии военных, дипломатов и правительств — сведены до минимума.

При этом призывы не допустить полномасштабного конфликта США и Китая неслучайно звучат все чаще. «Диалог Шангри-Ла» проходил на фоне сразу двух инцидентов, произошедших с интервалом в считаные дни и заставивших говорить о качественно новом витке эскалации.

В прошлый вторник индо-тихоокеанское командование вооруженных сил США сообщило об «агрессивном маневре» китайского истребителя вблизи американского самолета-разведчика RC-135 над Южно-Китайским морем. По версии американской стороны, истребитель Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пролетел перед носом RC-135, который выполнял «регулярные безопасные операции» над Южно-Китайским морем.

А в субботу корабль военно-морских сил КНР приблизился менее чем на 150 м к эсминцу военно-морских сил США Chung-Hoon, который вошел в Тайваньский пролив вместе с фрегатом Королевского военно-морского флота Канады Montreal. По заявлению командования 7-го флота военно-морских сил США, проход американского и канадского кораблей «продемонстрировал приверженность Соединенных Штатов и их партнеров свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону» и осуществлялся в полном соответствии с нормами международного права. Как сообщила канадская телекомпания Global News, действия китайских моряков чуть не привели к столкновению.

В связи с последними инцидентами Ллойд Остин в своем выступлении в Сингапуре обвинил китайских военных в «агрессивном и непрофессиональном поведении». «В Южно-Китайском море мы продолжим работать с союзниками и партнерами над обеспечением свободы судоходства и полетов. Нас не остановят опасные действия на море и в международном воздушном пространстве»,— заверил он.

«Я глубоко обеспокоен тем, что КНР больше не желает серьезно заниматься улучшением механизмов урегулирования кризисов между нашими двумя вооруженными силами»,— продолжал Ллойд Остин, указав на то, что сохранение открытых линий связи между американскими и китайскими главами оборонных ведомств позволит «избежать недоразумений и просчетов, которые могут привести к кризису или конфликту».

«Не стоит заблуждаться, конфликт в Тайваньском проливе стал бы катастрофой. Так что мы нацелены на сохранение мира и стабильности в Тайваньском проливе»,— добавил глава Пентагона.

Однако у другого участника дискуссии в Сингапуре Ли Шанфу такая интерпретация опасных сближений самолетов и боевых кораблей США и Китая вызвала негодование. «У нас нет никаких вопросов к свободе навигации и мирным транзитам. Ключевой момент здесь в том, что мы должны предотвращать попытки использовать эту свободу судоходства и мирные транзиты в качестве предлога для гегемонии в судоходстве. Как министр обороны я каждый день вижу много информации об иностранных кораблях и истребителях, заходящих в районы вблизи нашей территории. Они здесь не для мирного прохода. Они здесь для провокации»,— заявил в своем выступлении на конференции «Диалог Шангри-Ла» Ли Шанфу.

Комментируя последние случаи игры нервов с участием китайских и американских кораблей и самолетов в районе Южно-Китайского моря, Ли Шанфу призвал задаться вопросом, почему эти инциденты произошли вблизи Китая, а не других стран. При этом, по словам министра обороны КНР, «серьезный конфликт или конфронтация между Китаем и США стали бы невыносимой катастрофой для всего мира».

Еще одно жесткое заявление сделал другой китайский участник форума в Сингапуре, заместитель начальника объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн. «США постоянно вмешиваются в проблему Южно-Китайского моря для давления на другие страны. Это идет вразрез с желанием и усилиями стран региона по достижению мира, развития и стабильности»,— заявил Цзин Цзяньфэн на пресс-конференции в рамках форума.

Американская сторона считает объяснения представителей высшего военного командования КНР в связи с инцидентами в воздухе и на море неудовлетворительными. Как заявил в воскресенье пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, США обеспокоены «все более рискованной деятельностью» НОАК Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе «в последние дни».

Комментируя участившиеся случаи опасного сближения между китайскими и американскими кораблями и самолетами, Патрик Райдер выразил убежденность в том, что это Пекин, а не Вашингтон умышленно играет на обострение.

«Действия красноречивее слов, и опасное поведение, которое мы наблюдаем со стороны НОАК в районе Тайваньского пролива, в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях и за их пределами, говорит само за себя»,— отметил пресс-секретарь Пентагона.

Однако на состоявшемся в понедельник брифинге в Пекине официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал действия НОАК «необходимой мерой для борьбы с провокациями соответствующих стран». По его словам, эти действия «абсолютно разумны, законны, безопасны и профессиональны». «Я хочу подчеркнуть: правда заключается в том, что США первыми провоцируют проблемы, а Китай решает их в соответствии с законами и правилами»,— добавил китайский дипломат.

Сергей Строкань