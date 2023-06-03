Высокопоставленный дипломат США посетит Китай на фоне напряженности в отношениях двух стран

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк посетит Китай и Новую Зеландию с 4 по 10 июня. Поездка состоится на фоне напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, отмечает агентство Reuters.

«В Пекине помощник госсекретаря Критенбринк вместе со старшим директором Совета национальной безопасности по делам Китая и Тайваня Сарой Беран обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений»,— говорится в сообщении Госдепа.

Поездка господина Критенбринка состоится после визита в Китай в мае директора ЦРУ Уильяма Бернса. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен отложил запланированную на февраль поездку в эту страну после инцидента с китайским аэростатом, который в Вашингтоне заподозрили в шпионской активности.

Сегодня, 3 июня, министр обороны США Ллойд Остин упрекнул Китай за отказ от проведения переговоров. Выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» — высшем азиатском саммите по безопасности — министр заявил, что нежелание Пекина вести переговоры подрывает усилия по поддержанию мира в регионе.

Сейчас Белый дом пытается согласовать визиты в Китай господина Блинкена, а также министра финансов Джанет Йеллен и министра торговли Джины Раймондо, сообщает Reuters.

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Мария Федотова