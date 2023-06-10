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Коммерсантъ FM
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СМИ: Энтони Блинкен посетит Китай 18 июня

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай 18 июня. Об этом сообщают Reuters, Associated Press (AP) и AFP со ссылкой на американских чиновников. Ранее о рабочем визите господина Блинкена в Китай на следующей неделе сообщала Politico. Официально Госдеп информацию не подтвердил.

Фото: AP

Фото: AP

По данным AP, в рамках визита Энтони Блинкен встретится с высокопоставленными китайскими официальными лицами. Среди них, сообщают источники, министр иностранных дел Цинь Ган. Также возможна его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Politico отмечало, что господин Блинкен посетит столицу КНР по окончании своей поездки на Ближний Восток. Это будет первый визит официального представителя США в Китай на таком высоком уровне со времени поездки госсекретаря Майка Помпео в Пекин в 2018 году.

Энтони Блинкен планировал прибыть в Пекин в феврале, но отложил поездку после инцидента с китайским аэростатом, который Вашингтон заподозрил в шпионской активности. Как писали американские СМИ, с того времени США пытались возобновить поездку для обсуждения отношений двух стран. На прошлой неделе Китай посетил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

Лусине Баласян

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