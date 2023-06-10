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Базовые непотребности

Госсекретарь США Энтони Блинкен предпримет вторую попытку долететь до Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен, по данным американских СМИ, намерен 18 июня впервые посетить Пекин. Его визит первоначально планировался на начало февраля, но сорвался в последний момент из-за ворвавшегося в воздушное пространство США китайского аэростата, который американские спецслужбы сочли шпионским аппаратом. В мае президент США Джо Байден выразил надежду на «оттепель» в отношениях с Китаем. Между тем накануне второй попытки Энтони Блинкена добраться до Пекина в американских СМИ вновь появилась информация, способная сорвать поездку: Китай якобы намерен построить на Кубе базу слежения за США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Ahmed Yosri/Pool, Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Ahmed Yosri/Pool, Reuters

О том, что Энтони Блинкен вновь собрался в Пекин, со ссылкой на информированные источники сообщили Associated Press, Politico и Bloomberg. В Госдепартаменте США и МИД Китая эту информацию в пятницу официально не подтверждали, но и не опровергали. По данным Politico, последние детали поездки сейчас согласовываются, и, если она на сей раз все-таки состоится, это будет первый визит столь высокопоставленного американского официального лица с 2018 года, когда в Пекине побывал тогдашний госсекретарь Майк Помпео.

Предполагалось, что Энтони Блинкен отправится в Китай 5 февраля. Решение о поездке было принято после того, как президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели в ноябре прошлого года переговоры на Бали в рамках G20. Визит был призван хотя бы немного снизить напряжение в отношениях двух стран, давно находящихся в политической и экономической конфронтации друг с другом. Но из-за инцидента с то ли метеорологическим, то ли шпионским аэростатом в администрации Джо Байдена в последний момент решили перенести поездку.

Напомним, в небе над североамериканским штатом Монтана тогда был обнаружен гигантский белый шар, который спецслужбы и военные США сочли китайским разведывательным аппаратом. В Пекине же заявили, что речь идет о сбившемся с курса научно-исследовательском аэростате, и даже принесли Вашингтону извинения (см. “Ъ” от 4 февраля). Но это не помогло: американские военные сбили шар и забрали обломки для изучения, что возмутило теперь уже китайскую сторону. По данным американских СМИ, высокопоставленные представители администрации США пытались оперативно связаться со своими китайскими визави в момент кризиса, но с этим возникли проблемы. Одной из задач Энтони Блинкена в Пекине, как следует из статьи Politico, как раз и станет обсуждение способов экстренной коммуникации.

На пресс-конференции в конце мая Джо Байден сказал, что между Вашингтоном и Пекином непременно должна существовать эффективная горячая линия. По его словам, в ходе встречи на Бали он уже было договорился об этом с Си Цзиньпином. «Но потом этот дурацкий воздушный шар, на борту которого было шпионское оборудование объемом в два товарных вагона, пролетел над Соединенными Штатами, его сбили, и все изменилось с точки зрения общения друг с другом»,— посетовал глава Белого дома. При этом он выразил уверенность, что скоро в отношениях между США и Китаем наступит «оттепель».

Приблизить ее скорейшее наступление призваны участившиеся за последние недели контакты между сторонами на рабочем уровне. На этой неделе в Пекине побывали помощник госсекретаря по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк и старший директор Совета по национальной безопасности США по отношениям с Китаем Сара Беран. До этого столицу Китая с неафишировавшимся визитом посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. В Вашингтоне же недавно побывал министр коммерции КНР Ван Вэньтао. Кроме того, 10–11 мая в Вене прошла встреча советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. В то же время министр обороны КНР Ли Шанфу отказался от отдельной встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином «на полях» конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла», которая прошла в начале июня в Сингапуре. Военные лишь пожали друг другу руки, так и не обсудив накопившиеся проблемы в двусторонних отношениях.

Как бы то ни было, Энтони Блинкену будет о чем поговорить с китайскими коллегами — от конфликта вокруг Тайваня и введенных США ограничений на экспорт своих технологий и инвестиций в Китай до ситуации вокруг Украины и попыток Вашингтона убедить Пекин присоединиться к процессу контроля над ядерными вооружениями. Это, конечно, если он все-таки доедет до Китая.

Как и в прошлый раз, буквально накануне поездки в американских СМИ вновь появилась информация, ставящая визит под угрозу: газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведке сообщила, что Китай за несколько миллиардов долларов договорился с Кубой о создании на острове своей базы электронного слежения за США. Этот объект, как следует из публикации, «позволит китайской разведке наблюдать за электронной коммуникацией на юго-востоке США, где расположено много военных баз, а также отслеживать передвижение американских кораблей».

«Распространение слухов и клеветы — обычная тактика США»,— заявил на брифинге в пятницу представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Категорически отвергли утверждения источников The Wall Street Journal и власти Кубы. Замглавы кубинского МИДа Карлос Фернандес де Коссио назвал распространенную изданием информацию «абсолютно лживой и ничем не обоснованной». «Речь идет об очередной клевете, сфабрикованной американскими чиновниками»,— написал он в Twitter.

В Белом доме также не подтвердили данные газеты. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби назвал публикацию «неточной». При этом он не стал дополнительно распространяться о том, что именно не так в статье про базу. Но добавил: США «очень обеспокоены» укреплением отношений Китая и Кубы и внимательно следят за этим процессом.

Елена Черненко

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