Базовые непотребности

Госсекретарь США Энтони Блинкен, по данным американских СМИ, намерен 18 июня впервые посетить Пекин. Его визит первоначально планировался на начало февраля, но сорвался в последний момент из-за ворвавшегося в воздушное пространство США китайского аэростата, который американские спецслужбы сочли шпионским аппаратом. В мае президент США Джо Байден выразил надежду на «оттепель» в отношениях с Китаем. Между тем накануне второй попытки Энтони Блинкена добраться до Пекина в американских СМИ вновь появилась информация, способная сорвать поездку: Китай якобы намерен построить на Кубе базу слежения за США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Ahmed Yosri/Pool, Reuters Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Ahmed Yosri/Pool, Reuters

О том, что Энтони Блинкен вновь собрался в Пекин, со ссылкой на информированные источники сообщили Associated Press, Politico и Bloomberg. В Госдепартаменте США и МИД Китая эту информацию в пятницу официально не подтверждали, но и не опровергали. По данным Politico, последние детали поездки сейчас согласовываются, и, если она на сей раз все-таки состоится, это будет первый визит столь высокопоставленного американского официального лица с 2018 года, когда в Пекине побывал тогдашний госсекретарь Майк Помпео.

Предполагалось, что Энтони Блинкен отправится в Китай 5 февраля. Решение о поездке было принято после того, как президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели в ноябре прошлого года переговоры на Бали в рамках G20. Визит был призван хотя бы немного снизить напряжение в отношениях двух стран, давно находящихся в политической и экономической конфронтации друг с другом. Но из-за инцидента с то ли метеорологическим, то ли шпионским аэростатом в администрации Джо Байдена в последний момент решили перенести поездку.

Напомним, в небе над североамериканским штатом Монтана тогда был обнаружен гигантский белый шар, который спецслужбы и военные США сочли китайским разведывательным аппаратом. В Пекине же заявили, что речь идет о сбившемся с курса научно-исследовательском аэростате, и даже принесли Вашингтону извинения (см. “Ъ” от 4 февраля). Но это не помогло: американские военные сбили шар и забрали обломки для изучения, что возмутило теперь уже китайскую сторону. По данным американских СМИ, высокопоставленные представители администрации США пытались оперативно связаться со своими китайскими визави в момент кризиса, но с этим возникли проблемы. Одной из задач Энтони Блинкена в Пекине, как следует из статьи Politico, как раз и станет обсуждение способов экстренной коммуникации.

На пресс-конференции в конце мая Джо Байден сказал, что между Вашингтоном и Пекином непременно должна существовать эффективная горячая линия. По его словам, в ходе встречи на Бали он уже было договорился об этом с Си Цзиньпином. «Но потом этот дурацкий воздушный шар, на борту которого было шпионское оборудование объемом в два товарных вагона, пролетел над Соединенными Штатами, его сбили, и все изменилось с точки зрения общения друг с другом»,— посетовал глава Белого дома. При этом он выразил уверенность, что скоро в отношениях между США и Китаем наступит «оттепель».

Приблизить ее скорейшее наступление призваны участившиеся за последние недели контакты между сторонами на рабочем уровне. На этой неделе в Пекине побывали помощник госсекретаря по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк и старший директор Совета по национальной безопасности США по отношениям с Китаем Сара Беран. До этого столицу Китая с неафишировавшимся визитом посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. В Вашингтоне же недавно побывал министр коммерции КНР Ван Вэньтао. Кроме того, 10–11 мая в Вене прошла встреча советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. В то же время министр обороны КНР Ли Шанфу отказался от отдельной встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином «на полях» конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла», которая прошла в начале июня в Сингапуре. Военные лишь пожали друг другу руки, так и не обсудив накопившиеся проблемы в двусторонних отношениях.

Как бы то ни было, Энтони Блинкену будет о чем поговорить с китайскими коллегами — от конфликта вокруг Тайваня и введенных США ограничений на экспорт своих технологий и инвестиций в Китай до ситуации вокруг Украины и попыток Вашингтона убедить Пекин присоединиться к процессу контроля над ядерными вооружениями. Это, конечно, если он все-таки доедет до Китая.

Как и в прошлый раз, буквально накануне поездки в американских СМИ вновь появилась информация, ставящая визит под угрозу: газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведке сообщила, что Китай за несколько миллиардов долларов договорился с Кубой о создании на острове своей базы электронного слежения за США. Этот объект, как следует из публикации, «позволит китайской разведке наблюдать за электронной коммуникацией на юго-востоке США, где расположено много военных баз, а также отслеживать передвижение американских кораблей».

«Распространение слухов и клеветы — обычная тактика США»,— заявил на брифинге в пятницу представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Категорически отвергли утверждения источников The Wall Street Journal и власти Кубы. Замглавы кубинского МИДа Карлос Фернандес де Коссио назвал распространенную изданием информацию «абсолютно лживой и ничем не обоснованной». «Речь идет об очередной клевете, сфабрикованной американскими чиновниками»,— написал он в Twitter.

В Белом доме также не подтвердили данные газеты. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби назвал публикацию «неточной». При этом он не стал дополнительно распространяться о том, что именно не так в статье про базу. Но добавил: США «очень обеспокоены» укреплением отношений Китая и Кубы и внимательно следят за этим процессом.

Елена Черненко