Softline подписывается на клиентов

Softline интересуется приобретением компании, продающей гаджеты через подписку на базе лизинга,— Forward Leasing. Постепенный выкуп электроники в России набирает популярность на фоне падения рынка в целом, отмечают участники рынка. Интегратору выгодно иметь готовое решение для развития подобных проектов в корпоративном секторе, считают эксперты. В перспективе, допускают они, это позволит Softline продвигать собственную операционную систему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Системный интегратор Softline ведет переговоры о покупке Forward Leasing (ООО «Форвард лизинг»), которая предоставляет услугу «подписки» на смартфоны и другие пользовательские устройства, в том числе ноутбуки, в формате лизинга — выкуп с низким ежемесячным платежом и возможностью обменять устройство на новое до погашения всей суммы. Об этом “Ъ” рассказали два собеседника на телеком-рынке. В Softline и Forward Leasing не ответили “Ъ”.

Программы «подписки» на гаджеты на основе лизинга устройств на российском рынке реализуются ритейлерами совместно с банками. Помимо Forward Leasing такую программу запустил в 2021 году «МегаФон», сейчас она работает во всех регионах страны, в том же году сервис по аренде смартфонов организовала МТС (см. “Ъ” от 21 октября 2021 года).

Forward Leasing работает в этом сегменте с 2018 года, реализуя программы совместно с ХКФ-банком, который сейчас владеет 100% ООО «Форвард лизинг» через сервис рассрочек «Всегда Да» (ООО «Всегда Да»), следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В ХКФ-банке на запрос “Ъ” не ответили. Выручка компании за 2021 год составила 2,8 млрд руб., чистая прибыль — 36,6 млн руб., за 2022 год выручка составила 670 млн руб., а убыток — 477,8 млн руб. По данным официального сайта Forward Leasing, через ее сервис можно приобрести, например, смартфоны брендов Samsung, Apple, Huawei и других.

Интегратор Softline после разделения с международной структурой в апреле этого года работает в России как «Группа компаний Softline», которая перешла на 100% к ЗПИФ под контролем УК «Тетис Кэпитал» (см. “Ъ” от 6 апреля). Согласно финансовой отчетности «Группы компаний Softline», опубликованной 12 апреля, за 2022 год оборот компании превысил 70,6 млрд руб., чистая прибыль достигла 6,5 млрд руб.

Собеседник “Ъ” на рынке электроники знает о планах Softline по покупке Forward Leasing. По его мнению, интерес оправдан: «Интегратор решил, что лучше купить готовое решение с выстроенной системой, а не создавать ее с нуля». Сервисы аренды и лизинга гаджетов стали пользоваться популярностью, в том числе, на фоне падения рынка смартфонов в целом. В 2022 году их продажи в РФ, по данным Telecom Daily, упали на 35%, до 529 млрд руб. В начале 2023 года тенденция сохранилась: ритейлеры сообщали о снижении в штуках на 13%, а в деньгах — на 43% (см. “Ъ” от 9 марта).

В результате все больше ритейлеров тестируют новые форматы продаж: прошлой весной «Связной» совместно с Arenter запустил сервис аренды техники, включая офисные и игровые ноутбуки, смартфоны, телевизоры и др. Эксперты ожидали, что этот бизнес будет расти из-за снижения покупательной способности населения. В объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota отметили, что подписка на смартфоны растет год к году на 15–20%.

Однако «такая компания, как Softline, не станет приобретать бизнес по лизингу гаджетов при отсутствии синергии с другими направлениями бизнеса», уточняет аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын: «Механика может оказаться эффективной в корпоративном секторе, например, интегратор сможет сдавать по подписке ноутбуки». В перспективе, допускает господин Делицын, Softline может начать продавать ноутбуки на собственной операционной системе (см. “Ъ” от 18 мая), а также адаптировать ее и для смартфонов: «В таком случае стоимость электроники вырастет, и лизинг может стать альтернативной механикой продаж».

Татьяна Исакова, Тимофей Корнев