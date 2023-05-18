Интегратор страны ОС

Softline разрабатывает собственную операционную систему (ОС) для ПК и ноутбуков на базе приобретенной в 2021 году технологии «Национального центра поддержки и разработки», в основе которой лежит Linux. По данным “Ъ”, компания рассчитывает обеспечить поставки своего решения как в потребительский сектор, так и в госсектор. Однако участники рынка отмечают, что на рынке уже достаточно российских ОС, а доработка необходимого функционала потребует от Softline существенных инвестиций, которые будет сложно окупить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на IT-рынке рассказали, что системный интегратор Softline работает над созданием собственной ОС для компьютеров и ноутбуков. По данным “Ъ”, Softline планирует разработать ОС на базе технологии, приобретенной в 2021 году у компании «Национальный центр поддержки и разработки» (НЦПР), которая разрабатывала семейство программных продуктов «МСВСфера» (Мобильная система Вооруженных сил) на базе Linux. Объем сделки составил $10 млн, сообщал CNews. В самой компании комментировать проект не стали.

Глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов знает о планах Softline вывести свою ОС на рынок. По его словам, компания «в последнее время активно начала уходить от статуса интегратора и дистрибутора и инвестирует в разработку ПО, поэтому ОС будет не единственным продуктом Softline».

До 2022 года Softline была одним из крупнейших дистрибуторов Microsoft, но с уходом западных вендоров из РФ переориентировалась на отечественные технологии. В июне Softline сообщила о планах разделить бизнес на российский и международный, процедура завершилась в октябре (см. “Ъ” от 20 октября 2022 года).

В России осталась «Группа компаний Softline», которая перешла на 100% под контроль ЗПИФ под контролем УК «Тетис Кэпитал». Основатель компании Игорь Боровиков перестал быть ее бенефициаром этой весной (см. “Ъ” от 6 апреля). Международный бизнес Softline сменил название на Noventiq и в феврале объявил о слиянии с американской Corner Growth Acquisition Corp.

Согласно финансовой отчетности «Группы компаний Softline», опубликованной 12 апреля, за 2022 год оборот компании превысил 70,6 млрд руб., чистая прибыль достигла 6,5 млрд руб. При этом в компании отметили, что оборот по собственным решениям Softline удвоился до 6,6 млрд руб.

Разработка ОС Softline может быть вызвана желанием увеличить направление поставок софта и вычислительной техники в госорганы, считает собеседник “Ъ”, знакомый с проектом: «Компания будет использовать ее в качестве платформы для своего "железа"». Но приобретенная ранее «МСВСфера» — старый продукт без регулярных обновлений, что «однозначно потребует серьезной доработки и сопровождения со стороны новых владельцев», предупреждает собеседник “Ъ”.

«"МСВСфера" сделана на основе МСВС, которая, в свою очередь, базируется на американской Red Hat»,— уточнил Алексей Смирнов. По его мнению, Softline потребуется несколько лет для доработки ОС, тогда как уже сейчас в реестре Минцифры присутствуют более шестидесяти ОС с продвинутым функционалом. Поэтому, полагает эксперт, «даже при наличии у Softline собственного "железа" потребуется много усилий для достижения значимой роли на российском рынке». Объем затрат по выводу такого продукта на рынок может быть сопоставим с затратами на сделку 2021 года, считает источник “Ъ” в отрасли.

Рынок высококонкурентный, спросом в основном пользуются продукты Astra Linux и ALT Linux, говорит гендиректор холдинга Т1 Игорь Калганов: «Учитывая высокую стоимость и длительность разработки ОС, затраты на проект будет сложно компенсировать». Можно предположить, добавляет он, что компания планирует привлекать клиентов, которые ранее закупали через нее решения Microsoft.

В то же время глава НП «Руссофт» Валентин Макаров считает, что «благодаря большой базе вендоров, продукты которых продает Softline, а также с учетом широкого присутствия центров продаж по всему миру компания может занять значимую долю рынка, включая дружественные страны».

Татьяна Исакова, Тимофей Корнев