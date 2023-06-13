Путин не видит смысла вводить военное положение на всей территории России

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла вводить военное положение на всей территории России. По его словам, достаточно работать «тщательнее» по отдельным вопросам.

«В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам»,— сказал президент на встрече с военкорами в Кремле.

Президент также прокомментировал участившиеся обстрелы со стороны Украины. По его мнению, в случае, если обстрелы не прекратятся, Россия может создать на территории Украины «санитарную зону» на таком расстоянии, чтобы российские регионы было не достать.

«А если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос — я это говорю очень аккуратно — чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию»,— добавил он.

Военное положение действует в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях согласно указу президента от 19 октября. 18 мая депутаты Госдумы приняли закон о выборах при военном положении. Это позволит главам присоединенных регионов самим устанавливать особенности проведения выборов.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины, в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина