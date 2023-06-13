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Коммерсантъ FM
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Путин проводит встречу с военкорами

Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами — среди них журналисты государственных СМИ и Telegram-блогеры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В ней принимают участие журналисты с телеканалов "Первый", ВГТРК, НТВ, RT, "Комсомольской правды", блогеры и авторы Telegram-каналов-каналов. Материалы встречи будут предоставлены позже», — сказал господин Песков.

Telegram-канал Readovka сообщил, что в беседе с Владимиром Путиным принимает участие их военкор Максим Долгов. От «Комсомольской правды» присутствуют военкоры Александр Коц и Дмитрий Стешин, от телеканала «Звезда» — Анатолий Бородкин.

Владимир Путин общался с военкорами в июне 2022 года на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Кроме того, президент выдавал военкорам государственные награды. Ордена Мужества получили Семен Пегов, Ирина Куксенкова, Анастасия Елсукова, Владлен Татарский, а также журналистка херсонской телерадиокомпании «Таврия» Влада Луговская. В послании Федеральному собранию в феврале этого года Владимир Путин благодарил военкоров за их работу.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины, в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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