Госдума приняла закон о проведении выборов при военном положении

Госдума приняла поправки, которые разрешают проведение выборов при военном положении, а также поправки, регулирующие порядок их проведения в такой период. Документы опубликованы на официальном сайте нижней палаты парламента. Как уточнял председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников, поправки обеспечат проведение выборов в регионах, где действует режим военного положения — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Изменения в закон «О военном положении», допускающие проведение выборов на территориях, где введен соответствующий правовой режим, внесли в рамках законопроекта, который изначально разрабатывался для замены понятия «член Совета федерации» понятием «сенатор Совета федерации». Пункт об электоральных процедурах при военном положении поддержали во втором чтении.

Так, в документе указано, что на территориях, где введено военное положение, выборы в органы государственной власти, местного самоуправления и референдумы могут проводить в том случае, если решение об их проведении ЦИК РФ принял после консультаций с Минобороны и ФСБ (действующее законодательство оговаривает, что выборы и референдумы при военном положении не проводятся).

Поправки непосредственно в избирательное законодательство (конкретно в ст. 10.1 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»), внесенные отдельным пакетом, оговаривают, что инициативу о проведении выборов в ЦИК направляют губернаторы регионов, где введено военное положение.

В таких случаях поправки допускают сокращение сроков избирательных действий, а также оговаривают, что законодательством РФ о выборах и референдумах могут быть установлены «иные особенности подготовки и проведения выборов, референдума в период действия военного положения».

Тот же документ вводит ряд других изменений в закон о выборах. К примеру, закон запрещает предвыборную агитацию с использованием ресурсов, доступ к которым ограничил Роскомнадзор. Также оговаривается, что при проведении выборов в органы госвласти (и президентских выборов) местные органы получат право выделить из бюджета субъекта (муниципалитета) средства на «оказание содействия в подготовке и проведении выборов», а также на информирование избирателей. Кроме того, закон оговаривает минимальный порог для добровольных пожертвований кандидатам и партиям от граждан и предприятий.

Помимо этого новшества закрепляют возможность изготовления списка избирателей в электронном виде. Также, согласно новому закону, при процедуре подсчета голосов от СМИ присутствовать смогут только сотрудники, оформленные по трудовому договору. Наконец, документ оговаривает создание экстерриториальных участков для голосования (замена механизму «открепительных удостоверений»).

Подробнее — в материале «Ъ» «Охота к перемене норм».

Григорий Лейба